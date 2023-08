Ingaggio raddoppiato e accordo: il Milan è stato informato

Milan informato, la trattativa può prendere corpo: ingaggio raddoppiato e accordo già raggiunto

In questo mercato estivo il Milan è stato certamente tra le squadre protagoniste. La società rossonera ha acquistato otto nuovi giocatori, ma il mercato in entrata potrebbe non fermarsi qui.

Potrebbero essere infatti almeno due gli altri nuovi arrivi. Uno, certamente, sarà un terzino sinistro. Con Ballo-Toure sempre più vicino al Werder Brema, il Milan dovrebbe necessariamente cercare un nuovo rinforzo sulla corsia mancina. In questo senso facile ipotizzare che il profilo possa essere un giocatore italiano oppure un giovane under-22, così da non utilizzare uno dei 17 slot riservati ai giocatori cresciuti all’estero. In pole position c’è Calafiori.

Il Fenerbahçe insiste per Krunic: il Milan attende l’offerta giusta

Uno di questi slot potrebbe però liberarsi con l’addio di Rade Krunic. Il bosniaco infatti è sempre più nel mirino del Fenerbahçe. Il club turco vuole fortemente il giocatore e ha offerto al centrocampista un ingaggio decisamente più alto rispetto a quello percepito in rossonero.

Per il bosniaco, che il connazionale Dzeko vorrebbe in squadra, è infatti pronto uno stipendio a più del doppio dell’ingaggio attuale. Il giocatore ha già detto sì al club di Istanbul, ma ancora manca l’accordo con il Milan. Il club rossonero ritiene Krunic una pedina importante. Soprattutto Pioli considera il bosniaco un elemento chiave della mediana milanista. La dirigenza però non ha posto il veto alla cessione. A fronte di un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro, il club rossonero direbbe sì. Sa che ricavare di più da un giocatore di 30 anni sarebbe sostanzialmente impossibile.

Anche vero che Krunic, soprattutto con l’infortunio di Bennacer, resta un giocatore preziosissimo per Pioli. E con la sua partenza il Milan dovrebbe necessariamente acquistare un giocatore da posizionare davanti alla difesa. I prossimi giorni potrebbero quindi rivelarsi decisivi: il Milan attende dunque una nuova proposta dalla Turchia. Se il Fenerbahçe non dovesse avvicinarsi alle richieste rossonere, allora la permanenza di Krunic sarebbe sempre più concreta. In caso contrario il Milan dovrebbe trovare un sostituto: attenzione alla pista Dominguez del Bologna, ma anche a possibili sorprese.