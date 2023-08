Fiorentina, colpo in attacco: “Domani mettiamo nero su bianco”

La Fiorentina è tra le protagoniste di queste ore di mercato: il club viola piazza un altro colpo in attacco in vista della prossima stagione

Dopo una fase di apparente stallo, il calciomercato della Fiorentina sembra essersi sbloccato: colpo in attacco per Vincenzo Italiano.

La Fiorentina ha virtualmente chiuso la trattativa per portare alla corte di Vincenzo Italiano l’attaccante M’Bala Nzola. Una importante operazione per il club viola che va così a completare il reparto avanzato. Operazione da 12 milioni di euro per l’attaccante angolano che firmerà un contratto pluriennale con cui si legherà al club gigliato.

L’attaccante nelle prossime ore sarà a Firenze dove sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà alla Fiorentina. Prende forma, così, il nuovo attacco gigliato, senza Cabral e rinforzato dagli arrivi di Beltran e, appunto, M’Bala Nzola, autore di 15 gol lo scorso anno tra campionato e Coppa Italia con la maglia dello Spezia.

Fiorentina, Barone sul colpo Nzola

I dettagli dell’affare sono stati definiti questa sera in un locale di Firenze tra i dirigenti dello Spezia, l’entourage del giocatore e il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, il quale ha confermato l’avvenuto accordo: “Domani metteremo nero su bianco, ora lo aspettiamo per le visite medico, siamo super contenti”.

Grande soddisfazione, dunque, in casa Fiorentina per l’arrivo di Nzola come testimoniato dalle parole di Barone che ci ha tenuto a ringraziare “lo Spezia e l’entourage del calciatore per la collaborazione”. L’operazione non prevede l’inserimento di contropartite tecniche: “Parlando con lo Spezia qualcosa è venuto fuori, ma stasera abbiamo parlato di Nzola. Sicuramente torneremo a parlarne nei prossimi giorni”.

Soddisfazione espressa anche dal procuratore di Nzola, l’agente Giovanni Branchini: “La Fiorentina per il giocatore è stata sempre la priorità, abbiamo atteso che maturassero i tempi per la conclusione della trattativa e adesso siamo tutti contenti”.