Dove vedere la Champions League in TV e in streaming nella prossima stagione

Dove vedere le partite della prossima stagione di Champions League: scopri i canali TV in chiaro e il costo degli abbonamenti delle piattaforme in streaming.

Sono quattro le squadre italiane che si sono qualificate per la Champions League stagione 2023/2024: Napoli, Milan, Inter e Lazio. La massima competizione calcistica continentale per club prenderà il via il 19 settembre, un lungo percorso che nove mesi dopo porterà due squadre a sfidarsi il finale 1° giugno 2024 a Wembley. Tutti gli occhi sono puntati sul Manchester City di Pep Guardiola, che dopo aver finalmente raggiunto il tetto d’Europa, dovrà dimostrare di essere capace di aprire un ciclo. Le altre grandi squadre continentali, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco in testa, non vorranno fare certamente da comparse. Ecco, dunque, che i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo non aspettano altro di potersi godere nuovamente i grandi match che solo la Champions League è capace di offrire.



A questo punto la domanda è d’obbligo: dove vedere le partite della Champions League per la stagione 2023/2024? Di seguito troveremo una panoramica completa dei canali e delle piattaforme in streaming che hanno acquisito il diritto di trasmissione in Italia. A seguire, scopriremo le date principali della manifestazione.

Sky, SkyGo e NowTV

Sky detiene i diritti per la trasmissione di 121 partite della stagione di Champions League 2023/2024 sulle 137 totali della manifestazione. Oltre al satellite, le partite sono disponibili anche in streaming attraverso la piattaforma SkyGo. Il costo del pacchetto che comprende anche il resto dello sport di Sky, parte da 30,90 euro al mese, ma è consigliabile verificare sempre le offerte, aggiornate frequentemente. Per chi è interessato solo all’offerta online, NowTV mette a disposizione pacchetti in promozione a partire da 9,99 euro al mese.

Amazon: la Champions League su Prime Video

Per tutti coloro che non sono interessati a una copertura totale della Champions League, ma vogliono comunque godersi un appuntamento settimanale con il top che la competizione sa offrire, Prime Video detiene i diritti della partita di cartello del mercoledì sera per ogni turno stagionale. Sedici partite in tutto, per un costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Nel costo dell’abbonamento è compreso anche il servizio consegna Prime di Amazon.

Mediaset in chiaro su Canale 5 e in streaming con Infinity+

Mediaset offre un totale di 121 partite tra TV e online: 17 partite saranno visibili in chiaro su Canale 5, 104 in streaming su Infinity+. Gli abbonamenti alla piattaforma in streaming partono da un costo mensile di 7,99 euro, con un’offerta che comprende anche cinema e serie TV.

Champions League 2023/2024: le date della stagione