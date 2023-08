Tegola per l’Inter, c’è il comunicato UFFICIALE

L’Inter fa i conti con i problemi fisici di uno dei calciatori più apprezzati da Simone Inzaghi: infortunio e comunicato ufficiale

Brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Nel giorno dell’arrivo di Sommer in nerazzurro, si ferma uno dei calciatori più apprezzati dall’allenatore piacentino.

Si tratta di Francesco Acerbi che si è sottoposto questa mattina a degli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra come comunicato dall’Inter in una nota ufficiale. Il calciatore sarà rivalutato nei prossimi giorni, ma è in dubbio per la prima partita di campionato che vedrà i finalisti della scorsa Champions League sfidare il Monza di Palladino.

Intanto l’Inter continua a lavorare sul mercato e, dopo aver chiuso l’arrivo di Sommer, Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un altro portiere, ma anche di un attaccante viste le partenze di Dzeko e Lukaku e l’arrivo del solo Thuram finora. Attacco, ma anche difesa: dopo aver preso Bisseck, infatti, i nerazzurri cercano un’occasione anche per la retroguardia ed è possibile che l’infortunio di Acerbi, per quanto non lo terrà a lungo fuori dal campo, possa accelerare le operazioni.

Inter, infortunio Acerbi: i tempi di recupero

Tornando all’infortunio di Francesco Acerbi, resta da vedere quali saranno i tempi di recupero. A dodici giorni dal debutto in campionato, il rischio che il centrale ex Lazio possa non essere a disposizione all’esordio è concreto, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni.