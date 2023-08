Neymar lascia il Psg: la comunicazione è già arrivata

Addio al Paris Saint-Germain: Neymar ha preso la sua decisione e lo ha già comunicato

Sembra scatenarsi un vero e proprio terremoto in casa Paris Saint-Germain. Non solo per il futuro di Kylian Mbappe, che è legato ai parigini fino al 2024 e che vuole però lasciare la squadra.

Mbappe non è però il solo. Come riferito da ‘L’Equipe’, anche Neymar è infatti intenzionato a salutare il Psg in questa sessione di mercato. La testata francese sottolinea infatti come l’attaccante brasiliano abbia comunicato domenica al presidente Al-Khelaifi e alla dirigenza la volontà di lasciare la squadra.

Psg, Neymar vuole la cessione: sogna il ritorno al Barcellona

Un annuncio sorprendente, visto che Neymar, pochi giorni prima, aveva manifestato la volontà di restare nella capitale transalpina.

Un duro colpo per la dirigenza, ma anche per Luis Enrique. Il Psg sperava che l’ingaggio del tecnico spagnolo, che già aveva allenato Neymar in passato al Barcellona, potesse essere un fattore per la conferma dell’attaccante verdeoro. I due insieme avevano vinto la Champions League e Al-Khelaifi si augurava di poter ripetere lo stesso percorso. Evidentemente i piani di Neymar sono altri. Il rapporto con i tifosi parigini non è mai sbocciato e domenica il giocatore avrebbe preso la decisione definitiva.

Volontà di Neymar, sottolineano dalla Francia, sarebbe quella di tornare a Barcellona. Troppo presto quindi per lasciare l’Europa destinazioni Asia o America. Barcellona che nel frattempo ha i dialoghi aperti con il Psg per quanto riguarda la situazione Dembele. Il transalpino piace ai parigini che vorrebbero riportarlo in Ligue 1. Chissà quindi che nell’affare non possa eventualmente essere inserito Neymar. Nel frattempo dalla Spagna gli animi sembrano dividersi. Laporta è pronto a dire sì ad un ritorno del brasiliano, mentre Xavi non sembra altrettanto entusiasta. Il tecnico infatti non pare molto favorevole al ritorno dell’ex compagno di squadra.