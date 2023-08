Juve, salta Allegri: il prescelto è sempre lui

Il tecnico bianconero sarà subito sotto esame nei primi match della nuova stagione

In attesa di completare il pre-campionato con l’ultimo test contro l’Atalanta in programma sabato sera, Massimiliano Allegri ha raccolto sino a questo momento ottimi segnali dalla sua Juventus. Nella tournée americana, in particolare, dopo aver superato il Milan ai rigori, il club bianconero ha salutato gli USA con un sonoro 3-1 sul Real Madrid.

Alle difficoltà incontrate dalla società sul mercato in una sessione meno scoppiettante del previsto, gli uomini di Allegri stanno rispondendo con un lavoro serio e di crescita costante sul campo. Progressi incoraggianti che alimentano le speranza scudetto da parte di tutti i tifosi juventini, a secco da trofei da due stagioni. Nonostante la concorrenza che si preannuncia agguerrita per la vetta della classifica, la Juve sarà ancora una volta tra le candidate alla vittoria finale dello scudetto.

La Juve, sanzionata dall’Uefa con un anno di squalifica dalle Coppe, avrà il ‘vantaggio’ di potersi concentrare quasi interamente sul campionato. Un dettaglio che metterà ulteriore pressione sulla formazione di Allegri, chiamata a tornare competitiva sin da quest’anno. Un’indicazione su cosa dovremo aspettarci dalla stagione bianconera, oltre a quanto visto nelle amichevoli giocate nelle ultime settimane, arriverà ovviamente al termine dei primi impegni ufficiali in campionato. In caso di partenza flop, ad esempio, non è da escludere uno scenario a sorpresa.

Calciomercato Juve, esonero Allegri in caso di flop: Zidane è il preferito

Qualora Allegri dovesse essere esonerato a fronte di una partenza al di sotto delle aspettative, abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it su quale profilo la Juve dovrebbe puntare per la panchina.

Nel sondaggio lanciato su Twitter, ancora una volta, il più votato da parte dei tifosi bianconeri è stato un grande ex come Zinedine Zidane. Il francese, che ha vestito la maglia della Juve da calciatore, non ha mai allenato il club che da anni lo sogna. Alle spalle dell’ex Real Madrid votato dal 28,8% degli utenti, si è posizionato un altro ex come Igor Tudor al 26,6%. Perfetta parità al 22,3%, infine, tra due allenatori top come Antonio Conte e Luciano Spalletti.