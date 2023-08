Giovinco che fine ha fatto oggi? Dopo il ritiro ha fatto una scelta drastica

Giocatore di grande talento, Giovinco da poco si è ritirato dal calcio giocato. E’ rimasto nel mondo nel calcio o ha scelto un’altra strada?

Sebastian Giovinco è stato un calciatore che avrebbe potuto sicuramente ottenere molto di più in carriera. Anzi gli esperti di calcio sostenevano che avesse tutti i numeri per guidare la Juve del post Calciopoli verso nuovi risultati di prestigio. Un giocatore versatile, veloce, tecnico, ambidestro e in grado di fare il trequartista, la seconda punta o l’esterno nel tridente d’attacco ma anche.. con un caratterino non facile da gestire.

Ecco perché non tutto riuscì per il verso giusto e Giovinco in carriera dovette emigrare altrove. Lo vedemmo all’Empoli, al Parma, in Canada e anche in Arabia Saudita: la Formica Atomica, questo il suo soprannome da giocatore, d’altronde aveva le capacità per farsi notare nonostante la scarsa altezza e fisicità. Giocò pure in nazionale ma, dicevamo, per lui non ci fu mai il definitivo salto di qualità in carriera sul campo di calcio.

Oggi Giovinco si è ritirato ma è ancora nel mondo del calcio oppure no? Ha riallacciato i rapporti con la Juve o le strade si sono definitivamente separate? Inoltre, chi è la moglie? E il fratello calciatore dove gioca oggi? A queste domande la risposta nella scheda che segue, in cui ripercorreremo alcuni punti chiave della storia calcistica, e non, di Sebastian Giovinco.

Giovinco patrimonio

I più curiosi potrebbero anzitutto chiedersi quanti soldi ha oggi Sebastian Giovinco. E se ha davvero ottenuto grossi guadagni, nonostante una carriera leggermente sotto le aspettative iniziali. Ebbene, una valutazione precisa non possiamo farla però possiamo fare una stima che può avvicinarsi all’ammontare del patrimonio dell’ex calciatore.

Per avere un’idea abbastanza chiara basti ricordare che ai tempi della militanza nel campionato di calcio professionistico statunitense, la MLS, Giovinco incassava più di 5 milioni e mezzo a stagione – superando un calciatore molto noto come Kakà.

Senza contare i guadagni con l’Al-Hilal, in Arabia Saudita, nell’esperienza successiva. Là lo stipendio è lievitato ulteriormente, salendo a ben 10 milioni di euro annui. Il totale fa 30 milioni soltanto qui, tenuto conto che Giovinco firmò con il club un contratto triennale, che lo ha legato alla società saudita tra il 2019 e il 2021.

Però anche ai tempi della Juventus Giovinco non percepiva poco: un contratto per lui di più di due milioni di euro a stagione e pertanto, facendo due rapidi conti, possiamo affermare che oggi il patrimonio di Sebastian sia pari a non meno di alcune decine di milioni di euro. Sicuramente una cifra che farebbe comodo a chiunque.

Sharj moglie Giovinco chi è? Età, Instagram, foto

Dal punto di vista sentimentale, Sebastian Giovinco ha una compagna fissa da molto tempo. Infatti è legato alla compagna Sharj Milano, ragazza di origini argentine ma cresciuta nel nostro paese. Con lei ha avuto due figli: nel 2013 hanno avuto il primo di nome Jacopo, mentre nel 2016 la seconda di nome Alma.

In verità non si sa granché della vita privata dei due, perché sono molto attenti alla privacy. Non a caso di Sharj Milano non emerge nulla di particolarmente interessante neanche dai social, a partire da Instagram. Tuttavia sul profilo IG di Giovinco vi sono molte foto con la sua famiglia.

È da notare che finora la compagna lo ha sempre supportato in tutte le sue esperienze straniere. Con lui ha scelto di andare a vivere stabilmente in Canada, lasciando il Belpaese per nuove avventure professionali di Sebastian.

Giuseppe fratello Giovinco: età, carriera, dove gioca oggi

Sebastian Giovinco e il fratello Giuseppe hanno entrambi iniziato a giocare nelle giovanili della Juventus. Giuseppe però non ebbe la fortuna del fratello maggiore, avendo militato finora sempre in serie minori. Varie esperienze di club, presso squadre come lo Spezia, la Carrarese, il Viareggio e il Catanzaro. Oggi, dopo aver giocato nel Taranto, è stato comprato dal Catania – come riporta il noto sito di ambito calcistico Transfermarkt.

Di ruolo Giuseppe Giovinco è attaccante proprio come il più noto Sebastian. Può giocare come prima e seconda punta ma anche come ala sinistra. Proprio Sebastian in un’intervista ha raccontato che il rapporto con Giuseppe è sempre stato speciale, anche a distanza.

Giovinco dopo il ritiro cosa fa?

Ebbene se ci si chiede che cosa fa oggi la Formica Atomica, la risposta è che Sebastian si è stabilito in Canada al termine dell’attività agonistica, in un paese in cui evidentemente si ambientò bene nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, quando militò nelle fila del Toronto giocando nel campionato professionistico statunitense.

Anzi proprio Juve e Toronto sono nomi che si legano al presente di Sebastian Giovinco: in particolare nel settembre del 2022 cominciò una collaborazione con la Juventus, sua ex squadra – per quanto attiene alla Juventus Academy Toronto. Infatti come si può leggere nel sito web ufficiale di quest’ultima, Giovinco è oggi ‘Official Partner of Juventus Academy Toronto‘, in una sorta di ruolo di ‘intermediario’ tra il club canadese e quello bianconero.