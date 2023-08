Dove vedere il tennis in TV e in streaming: i canali e le piattaforme

Dove vedere il tennis in TV in chiaro e in streaming: quali sono le piattaforme e i canali gratuiti e quelli a pagamento o in abbonamento per vedere i tornei ATP, WTA, Coppa Davis.

Il tennis è certamente uno degli sport più seguiti in assoluto, anche in Italia. Negli ultimi anni i risultati dei giocatori azzurri hanno contribuito ad aumentare la notorietà di questa disciplina e un pubblico sempre più ampio ha iniziato a seguire i tornei più importanti al mondo, tanto sulla terra battuta che sul cemento o sull’erba.

Wimbledon, Roland Garros, Australian Open, Internazionali d’Italia e tutti i grandi tornei del circuito ATP sono diventati alcuni degli appuntamenti fissi non solo per gli appassionati della prima ora, ma anche per tutti quelli che hanno iniziato a seguire da poco i risultati di Jannick Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e tutti gli altri.

Ecco allora una panoramica dei canali TV e delle piattaforme online e in streaming sulle quali è possibile visionare il tennis gratuitamente o attraverso il pagamento di un abbonamento.

Sky Sport Tennis (Now e Sky Go)

Sky Sport è senza dubbio una delle piattaforme che può vantare l’offerta più ampia per quel che riguarda il tennis. Trasmette in TV e in streaming attraverso NowTV e SkyGo i tornei più importanti al mondo: Wimbledon, ATP Finals, Masters 1000, 5 tornei ATP 500, 7 tornei ATP 250, le Next Gen ATP Finals e la Coppa Davis.

Eurosport

Eurosport è un altro punto di riferimento per gli amanti del tennis e nella sua offerta ha dei tornei di grandissimo rilievo come gli Australian Open e il Roland Garros. Si aggiungono poi Laver Cup, ATP 250 Adelaide 2, Diriyah Tennis Cup.

SuperTennis (SuperTenniX):

Gli amanti del tennis possono trovare competizioni di livello anche su SuperTennis. Innanzitutto, si possono vedere su SuperTennis gli US Open, ma anche alcuni tornei ATP 500, ATP 250. Sono disponibili, in differita, anche gli ATP Masters 1000 (in differita) oltre alla Coppa Davis, ai WTA 1000, WTA 500, WTA 250, WTA Finals, BJK Cup, United Cup e World Tennis League Dubai.

Rai Sport: in chiaro e in streaming su Rai Play

Anche la Rai mantiene in palinsesto alcuni eventi tennistici di assoluto rilievo, visibili in chiaro e in streaming su Rai Play: tra tutti, Coppa Davis e ATP Finals.