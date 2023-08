Dionisi, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Il Sassuolo, nella scorsa stagione, ha avuto alti e bassi; il club ripartirà da Dionisi, tecnico con una carriera da calciatore importante.

Una stagione, quella scorsa, in cui il Sassuolo avrebbe potuto fare meglio per la qualità della rosa a disposizione del tecnico. Troppi alti e bassi del club che ha come obiettivo, per il prossimo campionato, quello di vivere una stagione decisamente diversa.

Parlare di obiettivi concreti non è semplice ma il Sassuolo può lottare per un posto in Conference League; è chiaro che servirà maggiore continuità di prestazioni e di risultati. Alessio Dionisi ha delle idee di gioco ben precise che possono permettere al club di levarsi soddisfazioni veramente importanti.

In che ruolo ha giocato Dionisi?

Prima di diventare allenatore, Dionisi è stato un calciatore; il suo ruolo è stato quello di difensore centrale e, nel corso della sua carriera, ha realizzato in totale undici gol.

Tra le sue caratteristiche non possiamo non andare a sottolineare la sua capacità di andare a calciare punizioni e rigori; aspetto da tenere, per forza di cose, in considerazione e che poteva rappresentare una soluzione offensiva in più per la propria squadra.

In che squadre ha giocato Dionisi?

Per quanto riguarda la carriera calcistica, Dionisi ha iniziato nel Voghera anche se è rimasto, in questo club, una sola stagione; successivamente è passato al Siena prima di tornare, nuovamente, al Voghera dove è stato per cinque stagioni.

Dionisi ha diviso la sua carriera tra club di Serie D e club di Serie C2; la sua esperienza calcistica più importante è stata, senza nessun dubbio, quella al Tritium dove si leva importanti soddisfazioni. Chiude la carriera nell’Olginatese. Possiamo, dunque, sottolineare come l’attuale allenatore del Sassuolo non abbia mai avuto la possibilità di imporsi in una grande squadra.

Quanti titoli ha vinto Dionisi da giocatore?

Concludiamo con il palmares di Dionisi; la bacheca dell’attuale allenatore del Sassuolo vanta quattro titoli e la maggiore parte di questi sono arrivati quanto l’ex difensore militava nel Tritium.

Con il club ha vinto un campionato di Lega Pro Seconda Divisione nel 2011, una Serie D e una Supercoppa di Lega Seconda Divisione. La Serie D è stata vinta anche da giocatore del Varese.

Ora Dionisi si sta preparando per la prossima stagione dove l’obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso; il Sassuolo ha una rosa di qualità e le idee del tecnico possono risultare determinanti per permettere al club neroverde di essere protagonista del campionato 2023/2024.