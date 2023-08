Clamoroso dietrofront in Serie A, salta l’affare già fatto

L’affare era ormai chiuso da qualche giorno e si attendeva soltanto l’annuncio ufficiale ma ora è tutto cambiato: salta l’acquisto

Clamoroso dietrofront e acquisto saltato quando mancava soltanto l’annuncio ufficiale. Capita anche questo nel calciomercato e di esempi ne è ricca la storia del mondo del calcio. L’ultimo caso del genere è accaduto a Castrovilli: ceduto dalla Fiorentina al Bournemouth a titolo definitivo, ha dovuto far ritorno in Toscana dopo che gli inglesi hanno ritenuto non superate le visite mediche sostenute dal centrocampista.

Ora un altro caso si è aperto in Serie A, protagonista la Salernitana: il club campano dovrà trovare una nuova sistemazione a Diego Valencia. L’attaccante cileno, classe 2000, tredici presenze nella passata stagione, non si trasferirà al Palermo, o almeno sembra essere saltata la sua cessione.

L’accordo tra le società era stato trovato da tempo e si attendeva soltanto l’annuncio ufficiale, ma non è ancora arrivato e potrebbe non arrivare più.

Calciomercato Salernitana, Valencia-Palermo: affare bloccato

La cessione di Valencia al Palermo è, infatti, bloccata e il calciatore potrebbe presto tornare a disposizione del club granata e allenarsi nuovamente agli ordini di Paulo Sousa.

Il cileno non rientra nei piani del tecnico portoghese e per questo la società aveva dato il via libera al suo trasferimento al Palermo. Saltato l’approdo in rosanero, per il 23 bisognerà quindi trovare una nuova destinazione e non è escluso che altri club di Serie B possano provare un approccio.