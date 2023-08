UFFICIALE, bye bye Juventus: 14 milioni più 8 di bonus

L’Ajax si conferma squadra lungimirante e pronta a lavorare fianco a fianco con i giovani. Nuovo colpo per i Lancieri e quel retroscena sulla Juventus

La Juventus vive una fase delicata della propria estate di calciomercato, al lavoro su alcuni obiettivi tra la situazione attacco e quella relativa al centrocampo. Bisognerà interpretare la vicenda Dusan Vlahovic, la cui permanenza o meno cambierebbe radicalmente le necessità di un club legato sempre anche al nome di Romelu Lukaku.

Al netto di nomi forti ed altisonanti, la Juventus è stata associata anche ad alcuni giovani, tra i quali un talento che ha appena deciso di sposare la causa dell’Ajax, un club che da sempre predilige il bel calcio, la progettualità e la crescita dei ragazzi. Si tratta di una società che punta fortissimo sui giovani, e che ancora una volta ha deciso di investire su un ragazzo molto interessante che è stato associato dalla Spagna anche alla stessa Juve.

Si tratta di Carlos Borges talentuoso portoghese classe 2004 cresciuti tra i vivai di Sporting CP e soprattutto Manchester City. Neanche l’addio d Mahrez è infatti bastato per concedere al calciatori lusitano una chance alle spalle dei grandi campioni in attacco del club inglese.

Calciomercato Juventus, retroscena su Carlos Borges: nuovo colpo dell’Ajax

L’Ajax nei giorni scorsi ha infatti ufficializzato l’arrivo ad Amsterdam di Borges per 14 milioni più altri otto di potenziali variabili. L’ennesimo investimento importante di una società che sui giovani non bada a spese.

Si tratta di un nazionale portoghese Under 19 ma di fatto è cresciuto calcisticamente in Inghilterra, anche se ora andrà ad esprimere il proprio talento in Olanda. 4 reti e 6 assist in 6 presenze nell’ultima Youth League per Borges, che secondo quanto evidenziato da un retroscena segnalato da ‘ElNacional.cat’, sarebbe stato cercato anche da altri top club.

Nello specifico il portoghese era finito nelle mire di Borussia Dortmund, Lipsia, Monaco, Lione e la stessa Juventus. Alla fine però sarà la Johann Cruyff Arena il prossimo teatro che potrà ammirare le potenziali giocate di Borges.