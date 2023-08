Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 6 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 6 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con l’intervista esclusiva a Kvicha Kvaratskhelia: “NAPOLI CE LO TENIAMO NOI”, il georgiano lancia la sfida agli avversari in vista della prossima Serie A. Il taglio alto è dedicato al mercato degli attaccanti: “9 Boom, Scamacca e Balogun“. Spazio anche per la Vecchia Signora: “Juve, Chiesa al centro di Allegri, ma il rinnovo è bloccato”. Gli altri titoli di giornata: “Buffon si tuffa per Mancini, ‘voglio ancora sognare'”; “Trenino d’argento. Oggi Pogacar sfida Evenepoel”.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina la telenovela dell’estate: “PRONTO, MAX”. Massimiliano Allegri e Romelu Lukaku continuano a sentirsi, Juventus e Chelsea hanno la call decisiva, con il belga che potrebbe essere a Torino già in settimana. Anche i giallorossi potrebbero aver trovato l’attaccante: “Arna ha deciso, vuole la Roma”. Gli altri titoli di giornata: “Balogun sogna di fare Ronaldo”, “Napoli, adesso è psicOsi”; “Italia, Buffon nuovo capo delegazione”.

Tuttosport dedica l’apertura alla sfida tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic per la maglia numero 9 bianconera: “JUVE, CHI FA I GOL?”. Il taglio alto, invece, è dedicato al mercato granata: “Malinovskyi corre verso il Toro”. Gli altri titoli di giornata: “Buffon ‘Io, Vialli e Riva’”; “Mercato e soldi, grane Inter”; “Miami, un selfie con Messi vale un licenziamento”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 6 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Portogallo A Bola ha dedicato la prima pagina all’arrivo di un colpo di mercato dalla Serie A: “HJULMAND VAI SER LEAO”. In Inghilterra, invece, il Mirror Sport apre con il futuro di Harry Kane: “BAYERN PUT THEIR HOUSE ON KANE”.