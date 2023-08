Poco più di un mese ed è già esonero: il comunicato UFFICIALE

Il nuovo allenatore dura poco più di un mese: è stato già esonerato, arrivato il comunicato ufficiale

Poco più di un mese, tanto è durato il nuovo allenatore. Il tempo di qualche partita, poche soddisfazioni e qualche malumore, quindi è arrivato l’esonero.

Europa o Sudamerica le cose non cambiano: quando i risultati non arrivano, il primo a pagare è sempre l’allenatore. Ne ha avuto la conferma, sulle proprie spalle, anche Paulo Turra fino a ieri allenatore del Santos. Il pareggio casalingo contro il Club Athletico Paranaense, arrivato grazie al gol siglato su calcio di rigore nel recupero da Marcos Leonardo, obiettivo di mercato della Roma, non è stato sufficiente per salvare la panchina.

Così è arrivato l’annuncio dell’esonero: il Santos ha deciso di cambiare guida tecnica, mandando via Paulo Turra e il suo staff (Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro). Una scelta quasi obbligata, almeno guardando ai risultati ottenuti dal suo insediamento.

Arrivato a giugno, in sette partite Turra è riuscito ad ottenere soltanto una vittoria (4-3 contro il Goias ad inizio luglio), poi il ruolino di marcia recita tre pareggi e altrettante sconfitte. La classifica vede il Santos sedicesimo con 18 punti in 18 partite disputate, una situazione che ha spinto la società a esonerare l’allenatore.

Il Santos esonera Turra: le ultime su Marcos Leonardo

Ora si attende la scelta del nuovo allenatore, mentre la società continua la trattativa con la Roma per Marcos Leonardo.

Come raccontato da Calciomercato.it, il club giallorosso si è spinto ad un’offerta complessiva da 18 milioni di euro, alzando la parte fissa rispetto ai 10 milioni iniziali e riducendo rate e bonus. Un affare che si intreccia con il destino di Deivid con l’irruzione del Chelsea che sta provando a portare il calciatore subito in Premier League.