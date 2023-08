Napoli, nuovi problemi per Rudi Garcia: si allunga la lista degli infortunati

Ancora infortuni in casa Napoli: altri problemi fisici per i giocatori azzurri dopo l’amichevole vinta quest’oggi con l’Augsburg

Il Napoli batte l’Augsburg con un gol di Rrahmani, ma Rudi Garcia deve fare i conti con un altro infortunio: non si ferma l’emergenza relativa agli acciacchi in casa azzurra.

Si allunga la lista di acciaccati in casa Napoli quando mancano due settimane al debutto in campionato sul campo del Frosinone. Quest’oggi, in quel di Castel di Sangro, gli azzurri di Rudi Garcia hanno affrontato i tedeschi dell’Augsburg imponendosi con il risultato di 1-0 grazie al gol di Rrahmani. Non solo buone notizie però per Rudi Garcia, già alle prese con diverse defezioni in vista dell’inizio di stagione.

Prima Mario Rui, fermato da una distrazione di primo grado del retto femorale, poi Elmas (affaticamento alla coscia), ancora Lobotka (per lui un problema al ginocchio sinistro), Simeone (anche per lui un affaticamento muscolare), Juan Jesus (risentimento alla coscia), Osimhen (sovraccarico muscolare), anche Kvaratskhelia, il quale ha dovuto affrontare un trauma contusivo al ginocchio rimediato nel corso dell’amichevole contro il Girona e infine Anguissa, il quale salterà le prime due partite di campionato a causa di una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra.

Napoli, si allunga la lista degli infortunati

Una lunga lista di infortuni alla quale si iscrive anche Matteo Politano. L’esterno azzurro si è fermato nel corso dell’amichevole di questo pomeriggio. Il calciatore ha lasciato il terreno di gioco zoppicando vistosamente, per poi accomodarsi a bordocampo dove ha ricevuto le cure del caso dallo staff medico.

Le sue condizioni saranno valutate con maggiore attenzione nelle prossime ore, anche se dalle prime informazioni il suo recupero dovrebbe richiedere pochi giorni. Si tratta, comunque, di un altro piccolo problema da affrontare per Garcia in vista dell’inizio della stagione.