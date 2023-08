Inzaghi deluso dal calciatore: chiede all’Inter di cederlo e indica il suo erede

Perso Gianluca Scamacca l’Inter dovrà guardarsi intorno per tornare a caccia di un nuovo attaccante. Sprint con un bomber statunitense ed effetto domino offensivo

Dopo la vicenda Lukaku e il passaggio di Scamacca all’Atalanta, l’Inter ha bisogno di concentrare le proprie forze sulla ricerca di un nuovo attaccante. Diversi i nomi accostati al club meneghino nelle ultime settimane, ma uno in particolare andrebbe a stuzzicare di nuovo la fantasia della dirigenza.

Servono quindi gol freschi all’Inter che ha incamerato quelli di Marcus Thuram, che al momento è in un reparto completato da Lautaro Martinez e Joaquin Correa, con il ‘Tucu’ reduce da una stagione deludente che potrebbe anche portarlo verso altri lidi. Anche nelle ultime due uscite amichevoli Correa è apparso come un corpo estraneo e sfiduciato, e secondo quanto evidenziato da ‘Il Giorno’ sembra aver perso anche la fiducia del mentore Simone Inzaghi che lo aveva voluto in nerazzurro.

L’avventura di Correa all’Inter rischia quindi di terminare in questa sessione qualora si trovasse la giusta soluzione. Intanto l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ rimette il nome di Folarin Balogun, con la società che avrebbe deciso di rivolgergli nuovamente le giuste attenzioni. In lui stravedono Marotta e Ausilio, mentre qualche perplessità in più desta nello stesso Inzaghi che vorrebbe una prima punta più ‘canonica’.

Calciomercato Inter, lo sprint per Balogun: investimento da 35 milioni

Per Balogun, che ha fatto benissimo lo scorso anno in Ligue 1, la cifra sembra essersi abbassata leggermente rispetto ai 40 milioni che chiedeva l’Arsenal.

Sprint Inter quindi per l’attaccante dell’Arsenal per il quale la rosea indica la possibilità che i nerazzurri siano pronti ad un investimento da ben 35 milioni di euro. Sarà comunque decisiva la formula dell’affare, oltre alle modalità di pagamento e alla percentuale sulla futura rivendita. L’Inter inoltre cavalca il lavoro degli intermediari e la stessa volontà del ragazzo che ha messo i nerazzurri davanti ad altre opzioni.

Un calciatore che quindi si pone a metà tra la voglia di Inzaghi di avere un 9 più canonico ed esperto, e quella della società di incamerare un calciatore futuribile in ogni ottica. Va inoltre considerato che ci sarebbe comunque spazio per salutare in secondo momento un calciatore deludente come Correa, ed inserire a quel punto un nove fisico gradito ad Inzaghi ma a costi bassi.