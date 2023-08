Frosinone, che colpo in attacco: trattativa ben avviata con la Juventus

Il Frosinone tenta il colpo grosso dalla Juventus, con un acquisto che sarebbe davvero incredibile per i ciociari neopromossi.

L’obiettivo del Frosinone in questa stagione 2023-24 è quello di ottenere la prima storica salvezza in Serie A della propria storia, traguardo mai centrato nelle altre due occasioni. Per questo motivo i laziali hanno affidato la panchina a Eusebio Di Francesco che vorrebbe un campioncino dalla Juventus.

Si stanno facendo tanti nomi, soprattutto in attacco, e i prestiti dalle grandi squadre sono una delle opzioni maggiormente seguite dalle realtà in lotta per la salvezza. Secondo frosinonetoday.it ci potrebbe essere una clamorosa trattativa tra Frosinone e Juventus, per un colpo che farebbe sognare i tifosi.

Soulé verso il Frosinone? Si tratta con la Juventus

Il giocatore che sarebbe molto gradito al Frosinone sarebbe il trequartista argentino Matias Soulé. Il giovane sudamericano nello scorso campionato ha iniziato a mettersi in mostra in varie occasioni, dimostrandosi un calciatore pieno di talento e di creatività.

La Juventus sta provando a rinnovarsi e non poco, per questo motivo non ha chiuso le porte al Frosinone. Si sono fatti diversi nomi di squadre interessate al ragazzo, con la Salernitana che sembra essere la principale rivale dei ciociari per il suo acquisto. Difficile capire chi potrà spuntarla, ma i ragazzi di Di Francesco hanno bisogno di estro e qualità in attacco, ecco perché l’acquisto di Soulé alzerebbe moltissimo il tasso tecnico della squadra neopromossa.