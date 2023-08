Zero chance e via dall’Inter: Serie A o estero, scelta fatta

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul centrocampo, con una cessione ormai prossima

Il piano dell’Inter a livello di mercato quest’anno era chiaro fin dall’inizio. Una squadra più giovane e pronta a vincere lo scudetto. Via gli esuberi come D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Brozovic, Handanovic, Cordaz e sì a giocatori come Bisseck, Frattesi, Thuram e a breve Samardzic.

Ci sono, però, ancora dei giocatori che non rientrano esattamente nei piani dell’Inter e fra questi, seppur giovane, c’è Lucien Agoumé. Il giocatore è rientrato a Milano quest’anno dopo il prestito in Francia, al Troyes, dove ha chiuso la stagione con 15 presenze nel campionato francese. Il 23 luglio non è partito per la tournée estiva in Giappone con la squadra nerazzurra, e ora cerca una nuova sistemazione.

Sul centrocampista francese di origini camerunensi classe 2002 c’è il Frosinone, che grazie anche all’operazione Mulattieri gode di buoni rapporti con il club nerazzurro. Non è una trattativa semplice, perché il giocatore preferirebbe altre destinazioni. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe una nuova avventura all’estero, in particolar modo ancora in Ligue 1.

Agoumé, che fa parte della rosa dell’Inter dal 2019 e ha un contrato fino al 2025, con i nerazzurri ha collezionato in questi anni solamente 3 presenze per 65′ giocati in tutte le competizioni. Il francese è sempre andato in prestito verso altre destinazioni: Spezia, Brest e Troyes e per l’ennesima volta il suo destino sembra essere lontano da Milano.

Come giocherebbe Agoumé nel Frosinone

Il centrocampista è entrato nel mirino del Frosinone perché, anche grazie alle sue caratteristiche, rappresenta il profilo perfetto per il gioco di Eusebio Di Francesco, mister della squadra ciociara.

Di Francesco, infatti, lo vorrebbe come alternativa a Mazzitelli ma anche a Brescianini. Fisicità, velocità, visione e buona costruzione di gioco, capacità di inserimento e di velocizzare l’azione offensiva. Il centrocampista può giocare sia come play basso, in mediana, che come mezz’ala. Di Francesco lo vorrebbe, in alternativa il Frosinone sta sondando Nicolussi Caviglia della Juventus.

Il giovane centrocampista dovrebbe dunque partire, con la formula del prestito perché l’Inter in questo momento esclude una cessione definitiva. Vedremo se in Italia, dove per ora ha più richieste, o all’estero dove lui preferirebbe.