Sfumato Scamacca nuovo bomber per l’Inter: scelta già fatta

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con particolare interesse su quello che sarà il futuro dell’attacco dell’Inter. La scelta sull’attaccante

Con Scamacca prossimo centravanti dell’Atalanta cambiano ancora i casting per l’attacco futuro dell’Inter, che ha bisogno di un nuovo centravanti. L’addio di Romelu Lukaku ha lasciato un buco da colmare alla corte di Simone Inzaghi.

L’arrivo di un attaccante polivalente come Marcus Thuram non può bastare vista anche la partenza di Edin Dzeko, motivo per cui un altro centravanti resta tra le priorità dell’Inter. Sfumato Scamacca servirà un altro colpo con i casting che restano aperti su alcuni nomi che hanno anche caratteristiche e costi ben diversi tra di loro.

Legato ad una eventuale uscita di Correa c’è infatti il profilo di Alexis Sanchez, eventuale cavallo di ritorno, mentre per completare il reparto con spese più importanti ci sono nomi come quello di Beto dell’Udinese, Morata dell’Atletico Madrid e Balogun dell’Arsenal.

Calciomercato Inter, casting in attacco: i tifosi scelgono Balogun

In casa Inter sono quindi svariati i nomi che Marotta e soci terranno d’occhio in questa calda fase di calciomercato. Il tempo stringe e la Serie A è ormai alle porte motivo per cui i meneghini dovranno lanciarsi presto su un nome in particolare.

A questo proposito, perso Scamacca, con un sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto quale sarebbe il miglior colpo in attacco per la squadra di Inzaghi tra quattro possibili scelte.

Con un netto 47,9% di preferenze a trionfare è Balogun, reduce da una straordinaria stagione in prestito in Francia e rientrato all’Arsenal in attesa di conoscere il proprio destino. 27,2% per Beto che è secondo mentre col 15,5% si piazza terzo Alexis Sanchez. Chiude il quadro con appena il 9,4% dei voti dei nostri utenti il profilo dell’ex juventino Alvaro Morata.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it sull’Inter: