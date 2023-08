Scelto il futuro di Morata: l’attaccante non ci sta

Alvaro Morata resta nel mirino di diversi club di Serie A: dalla Spagna importanti novità in merito all’attaccante ex Juventus

Milan, Inter, Roma e non solo: molti club italiani in questa sessione estiva di mercato hanno messo gli occhi su Alvaro Morata. A poche settimane dalla fine del calciomercato, arrivano importanti sviluppi in merito al suo futuro.

Resta tutto da scrivere il futuro di Alvaro Morata: l’attaccante classe ’92 nel corso di questa sessione estiva di calciomercato è stato accostato a molti club italiani. Ci hanno pensato Milan e Inter nell’ennesimo derby di mercato per il reparto avanzato. Anche José Mourinho lo ha individuato come possibile rinforzo per l’attacco, ma cartellino e ingaggio hanno reso impossibile condurre in porto l’operazione.

Per sbloccare l’eventuale affare, dovrebbe arrivare l’offerta del Nottingham Forest per Ibanez, ma ad ora nulla è concreto in tal senso. Ecco perché, col passare delle settimane, diventa sempre più concreta la possibilità che il giocatore resti all’Atletico Madrid, anche se l’attaccante gradirebbe un ritorno in Italia dove ha già giocato con la maglia della Juventus. È stato lo stesso Diego Simeone, tecnico dei Colchoneros, a sottolineare l’importanza dell’attaccante. Il Cholo è convinto che Morata possa garantire ancora tra i 10 e i 15 gol.

Calciomercato, Morata resta a Madrid: l’attaccante vuole la Serie A

Una decisione, quella di trattenere Morata a Madrid, che non ha fatto fare i salti di gioia all’attaccante. Non tanto per la permanenza in sé in Spagna, quanto per il cambio di strategia.

Al giocatore, infatti, era stato presentato uno scenario di cessione in Italia. Nelle ultime ore, invece, la situazione è cambiata e ora per Alvaro Morata la possibilità di restare in forza all’Atletico Madrid è ancora più concreta, mentre si allontana quella di rivederlo giocare sui campi della Serie A.