Ranieri, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Il Cagliari ha ottenuto la promozione in Serie A grazie anche alla capacità, straordinaria, di un tecnico come Claudio Ranieri.

Dopo il Frosinone e il Genoa, nella scorsa stagione, il terzo club ad essere salito in Serie A è stato il Cagliari; una piccola impresa per come si erano messe le cose ad un certo punto del campionato. L’arrivo di Ranieri, però, ha permesso di cambiare marcia alla squadra con il club che, nei playoff, ha avuto la meglio prima del Parma e poi del Bari.

Nella finale di ritorno, contro il Bari, è arrivato il gol qualificazione agli ultimi istanti; dopo il fischio finale, Ranieri si è lasciato andare ad un pianto liberatorio e di felicità per quanto fatto.

Altra impresa, quindi, del tecnico che ora deve riuscire a salvare il suo Cagliari; il prossimo anno, infatti, l’obiettivo è quello di mantenere la categoria ed ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano. Non sarà semplice perché il salto di categoria, dalla B alla A, non è semplice e ci sarà grande concorrenza.

Il Cagliari può contare sul un tecnico come Ranieri, la cui esperienza sarà fondamentale per permettere al club di ottenere la salvezza al termine della prossima stagione.

In che ruolo ha giocato Ranieri?

Nella sua carriera da calciatore, Claudio Ranieri era un terzino destro con la possibilità di essere impiegato anche sull’altra corsia.

Giocatore, dunque, duttile e nel calcio poter ricoprire più ruoli è sempre stato un punto a favore per il calciatore che poteva, in questo modo, dare un contributo notevole alla propria squadra.

In che squadre ha giocato Ranieri?

L’attuale allenatore del Cagliari ha iniziato, la prima carriera da calciatore, con la maglia della Roma. Nato come attaccante ebbe una grande evoluzione tattica dal momento che venne spostato nel ruolo di terzino. Terminata l’esperienza in giallorosso, Ranieri venne acquistato dal Catanzaro; club molto importante per la carriera del giocatore che si impose nella difesa della squadra giocando ben 128 partite nel massimo campionato italiano.

Sempre nel Catanzaro riesce a realizzare diversi gol; nel 1982 viene acquistato dal Catania e vive una stagione indimenticabile con la promozione del club nel massimo campionato italiano. L’ultima esperienza da calciatore la vive a Palermo. Una carriera, dunque, importante con la maglia della Roma ad avergli permesso di farsi notare.

Non è riuscito ad imporsi, con continuità, in un grande club anche se (da calciatore) si è levato diverse soddisfazioni. E’ chiaro che la carriera da allenatore sia stata ben diversa con Ranieri ad aver scritto pagine importanti nella storia del calcio.

Quanti titoli ha vinto Ranieri da giocatore?

Concludiamo il discorso sui titoli; da questo punto di vista, la bacheca di Ranieri ha diverse soddisfazioni come allenatore (impossibile dimenticare il successo, con il Leicester, in Premier League) mentre da giocatore non è riuscito a vincere nessun titolo.

Una carriera comunque importante per un tecnico che è stato capace, nel corso degli anni, di ritagliarsi un posto importante nell’Olimpo degli allenatori. La prossima stagione, la salvezza del Cagliari rappresenterebbe, per il tecnico, un successo equiparabile alla vittoria di un trofeo.