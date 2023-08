Juventus, proposto uno scambio alla pari all’Inter

Juventus e Inter vivono una fase particolare delle rispettive sessioni di mercato. Non è da escludere del tutto che le due rivali possano essere protagoniste di uno scambio a sorpresa

Il primo calcio d’inizio ufficiale della stagione si avvicina ma alcune big hanno ancora da completare largamente le rispettive rose. Due su tutte Inter e Juventus, impegnate su più fronti, ed alle prese tra entrate ed uscite con diversi affari da portare a compimento.

Al netto delle vicende legate a difesa e portiere, i nerazzurri hanno tra i nomi in fase di stallo anche quello di Robin Gosens, laterale mancino tedesco che a Milano non ha mai del tutto brillato. Qualche problemino fisico di troppo e la tanta concorrenza hanno condizionato l’operato dell’ex bergamasco, che è ancora un potenziale uomo mercato.

Nelle scorse settimane Gosens era stato accostato in particolare al Wolfsburg per un potenziale ritorno in patria anche se ora i teutonici hanno spostato il tiro su un altro elemento proveniente dalla Serie A come il brasiliano Rogerio. Ecco quindi che lo stesso tedesco potrebbe tornare in auge in un altro tipo di trattativa, che possa a sorpresa coinvolgere anche i rivali della Juventus.

Calciomercato, suggestione Inter-Juventus: asse tra Gosens e Pellegrini

Secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘interlive.it’, Robin Gosens potrebbe incrociare il proprio destino con quello di Luca Pellegrini, rientrato alla Juventus dopo il prestito alla Lazio, e sostanzialmente esubero da piazzare in questa sessione.

Il laterale tedesco è da considerarsi un potenziale partente, esattamente come lo juventino a caccia di una nuova realtà dopo la parentesi laziale. Secondo la stessa fonte alcuni intermediari potrebbero mettere sul tavolo un vero e proprio scambio tra lo stesso Gosens, in direzione Torino, e Luca Pellegrini a fare invece il percorso opposto verso Milano.

Il classe 1999 ha bisogno di rilancio dopo le ultime battute a vuoto, mentre il mancino di proprietà dell’Inter per età ed esperienza potrebbe sposarsi maggiormente con le esigenze di Allegri. Un’ipotesi remota che incontrerebbe il rifiuto secco dei nerazzurri.