Juve, per De Winter c’è l’accordo col Genoa: la decisione la prossima settimana

La Juventus continua a lavorare per sfoltire la rosa e fare cassa. Le parole di mister Allegri dall’America confermano questa priorità. L’esclusione dalla UEFA rafforza la necessità di ridurre il numero dei componenti della rosa

Uno dei nomi più gettonati in uscita è quello di Koni De Winter. Il classe 2002, rientrato dall’infortunio, avrebbe voluto restare alla Juventus, ma il suo futuro sarà lontano da Torino.

Koni De Winter è uno dei pezzi più ricercati tra i giocatori della Juventus. Il belga, dopo l’esprienza agrodolce in Toscana al Castellani di Empoli, è tornato alla Juve. Il difensore, che può giocare sia terzino destro che centrale, gode di ottimi estimatori.

Il ragazzo, classe 2002 e già nel giro della nazionale dei ‘Diavoli Rossi’, non ha mai nascosto la volontà di giocarsi le proprie carte in bianconero. Forte di una grande autostima e di mezzi tecnici di livello, De Winter puntava a restare nella rosa di Allegri, conscio di poter dare qualcosa alla Juventus 2023-2024. Lo scarso impiego dell’allenatore livornese nel corso della tournée americana ha però spostato l’ago della bilancia. Il nativo di Anversa ha capito che ha la necessità di guardarsi attorno. Il Genoa è forte sul giocatore.

Calciomercato Juventus: accordo col Genoa per De Winter sui 10 milioni, la palla passa al belga

Koni De Winter voleva rimanere alla Juventus. Il punto di partenza è questo. Evidentemente però le cose sono cambiate e la decisione sul suo futuro pare ormai imminente.

Il belga, rientrato dal prestito all’Empoli, ha dovuto vedersela con un serio infortunio al ginocchio che ne ha minato e rallentato la crescita. L’età però è dalla sua parte.

Il classe 2002 interessa a molte squadre ed è stato avvicinato sia in Italia, sia all’estero, da diversi club. Fuori dai confini nazionali, appena oltralpe, il Lille si era mosso per il difensore. Oltremanica invece, l’abboccamento era dello Stoke City. Su tutte, però, pare averla spuntata il Genoa, fresco di promozione in Serie A.

Il ‘Grifone’ si affaccia alla massima serie con grandi ambizioni. La lotta per la salvezza non sarà semplice, a maggior ragione con i rossoblu che stanno operando bene sul mercato. La formazione di mister Alberto Gilardino, dopo il grande colpo Mateo Retegui, continua a lavorare per rinforzarsi sensibilmente. Ecco dunque l’idea Koni De Winter. Tra la Juventus e il Genoa c’è un accordo verbale di massima. Il gentlemen agreement tra le parti prevede un prestito, con obbligo di riscatto fissato sui 10 milioni di euro.

La decisione finale spetta al giocatore, che deve comunicare qualcosa tramite il suo entourage entro la prossima settimana. Siccome l’intenzione era quella di rimanere in bianconero, per spostarsi il belga vuole garanzie tecniche da parte dei rossoblu. Come si dice in questi casi, vuole sentirsi importante e sopratutto vuole giocare. Palla al belga, dunque… che deve decidere se abbracciare l’ambizioso progetto del Genoa di Gilardino.