Gianluigi Buffon, 5 cose che non sai sull’ex portiere della Juventus

Buffon ha deciso di dare addio al calcio; ecco cinque curiosità sull’ex portiere della Juventus, uno dei migliori nel suo ruolo.

Uno dei più grandi portieri che la storia del calcio abbia mai avuto; stiamo parlando di Gigi Buffon. L’ex estremo difensore della Juventus ha deciso di lasciare il calcio giocato appendendo i guanti al chiodo. Una scelta sicuramente difficile ma che arriva dopo una straordinaria carriera.

La maggior parte della sua vita calcistica è stata trascorsa con la maglia della Juventus; in bianconero, infatti, ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio. L’avventura al PSG è stata decisamente positiva anche se non è riuscito a coronare il sogno di alzare la Champions League.

Tanti gli interventi iconici di Buffon come quello (impossibile da dimenticare) in nazionale contro la Francia nella finale Mondiale; andiamo, ora, a menzionare alcune curiosità sull’ex portiere bianconero.

Buffon-PSG ingaggio stellare

Iniziamo dal suo contratto con il PSG; una delle parentesi calcistiche dell’estremo difensore azzurro è stata proprio sotto la Torre Eiffel. Nel club più forte della Ligue One ha vinto un campionato e una Supercoppa francese.

Il suo più grande rammarico è stato quello di non vincere la Champions League in una squadra ricca di talento e che, per tutti, sembrava la principale candidata alla vittoria della competizione europea più importante che ci siano.

Ma quanto ha guadagnato Buffon al PSG; il portiere, al Parco dei Principi, stando alle informazioni dell’Equipe ha guadagnato 4.9 milioni. Un contratto decisamente importante per uno dei migliori estremi difensori che ci siano stati nella storia del calcio.

Figli Buffon: Leopoldo Mattia, Louis Thomas e David Lee

Prima di ricordare le due storie più importanti avute da Buffon a livello sentimentale, parliamo dei figli dell’estremo difensore azzurro.

Dalla relazione avuta con Alena Seredova, Buffon ha avuto due figli: Louis Thomas e David Lee nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Un altro figlio, invece, lo ha avuto con Ilaria D’Amico. Si tratta di Leopoldo Mattia nato nel 2016.

Ilaria D’Amico e Alena Seredova, il triangolo

Passiamo, ora, alla vita sentimentale di Buffon e da questo punto di vista non possiamo non menzionare le due storie più importanti avute dall’ex portiere della Juventus.

Nel 2011, precisamente, il sedici giugno si sposa con la showgirl ceca Alena Seredova da cui si è separato tre anni più tardi nel 2014. Buffon si è poi legato sentimentalmente con Ilaria D’amico che ricordiamo come conduttrice di un programma sportivo di Sky.

Squalifica Buffon

Parliamo, ora, della squalifica di Buffon; l’estremo difensore azzurro, dopo una frase blasfema pronunciata nel match contro il Parma, venne sanzionato con una multa di cinquemila euro e la squalifica di una giornata che gli fece saltare il derby contro il Torino.

Squalifica anche in Champions League dopo quanto successo nel finale di Real Madrid-Juventus; i bianconeri, dopo la sconfitta dell’andata per tre a zero, disputarono una partita semplicemente perfetta trovandosi, a pochi minuti dalla fine, sul punteggio di tre a zero.

Quando i supplementari sembravano scontati ecco l’episodio che fece scattare l’ira di Buffon; intervento in area di Benatia, per l’arbitro calcio di rigore e Real (grazie alla rete di Ronaldo) a passare il turno. Lo sfogo di Buffon gli costò ben tre giornate di squalifica dalle competizioni UEFA.

Crozza su Buffon

Abbiamo parlato della squalifica di Buffon contro il Real Madrid per la sua polemica, di fine partita, contro il direttore di gara reo di aver dato un rigore generoso agli spagnoli nel finale di match.

Uno sfogo che ha portato Maurizio Crozza, noto comico a fare dell’ironia su quanto accaduto; un video, dove non risparmia neanche Benatia (autore del fallo che ha generato il rigore), che ha generato diverse polemiche.