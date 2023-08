Atalanta, l’addio di Hojlund è UFFICIALE

Atalanta, ora è ufficiale: Rasmus Hojlund lascia la ‘Dea’ e la Serie A per approdare in Premier League

Rasmus Hojlund lascia l’Italia e l’Atalanta dopo una sola stagione per approdare al Manchester United. Il giovane attaccante danese è infatti un nuovo giocatore dei ‘Red Devils’.

Ad annunciare il suo trasferimento è stato proprio il club inglese, che ha acquistato il ragazzo per una cifra record. Cifra che l’Atalanta ha già parzialmente investito in El-Bilal Toure, ma il maliano non sarà il solo innesto in attacco della ‘Dea’. Nel pomeriggio è infatti previsto l’arrivo di Gianluca Scamacca, che atterrerà a Roma e sosterrà poi le visite mediche. Gli orobici hanno bruciato la concorrenza dell’Inter, costretta a virare su un altro colpo.

Ad annunciare l’affare è stato proprio il club inglese. Queste invece le parole di Hojlund pronunciate proprio ai canali del Manchester United:

“Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha dimostrato in me. Sono ancora agli inizi della mia carriera, ma so di essere pronto a fare questo passo avanti e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale”.