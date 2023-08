Affidabilità e futuro: doppia conferma su Szczesny

La Juventus tornerà al lavoro lunedì 7 agosto. Dopo l’esperienza oltreoceano, Allegri ha concesso qualche giorno di stop alla squadra

Nel corso della sfida contro il Real Madrid, che ha chiuso la tournée statunitense, la Juventus ha avuto ancora una volta la conferma di poter contare su Wojciech Szczesny.

Alla fine della scorsa stagione sembrava che si fosse rotto qualcosa tra il portiere polacco e la Juventus. L’eliminazione col Siviglia bruciava parecchio e Szczesny non ha nascosto la propria delusione. Visioni tattiche differenti avevano infiammato un botta-risposta con mister Allegri che ha chiuso l’annata con qualche scricchiolio di troppo.

La tournée americana ha però riconsegnato al mondo bianconero un portiere ancora di assoluto livello e affidamento. La prova amichevole contro il Real ha messo in mostra uno Szczesny già in versione campionato.

Calciomercato Juventus: Szczesny vuole restare in bianconero

Per questioni anagrafiche e di bilancio, si parla spesso di uno Szczesny in uscita. Questa estate più che mai.

Il domino di portieri che vede Yann Sommer all’Inter e il Bayern Monaco alla ricerca di un tassello in attesa del rientro di Manuel Neuer, ha coinvolto anche l’ex Arsenal e Roma

Il polacco era uno dei primi nomi che i bavaresi stavano vagliando. La sua volontà è sempre stata però sempre chiara, vuole restare alla Juve come anticipato da Calciomercato.it lo scorso 4 luglio. Lo ha ribadito anche a più riprese, in ultima occasione dopo la vittoria di Orlando contro il Real Madrid.

Va detto che Szczesny percepisce uno stipendio importante, 7 milioni annui sono molti per la nuova politica di Giuntoli.

All’interno della rosa bianconera non ci sono incedibili come ormai noto, ma la leadership e lo status del portiere non sono mai stati messi in discussione. Gli screzi con mister Allegri sono già acqua passata e l’allenatore livornese non ha mai nascosto la stima a livello tecnico per il suo portiere. Sa di poter contare su un interprete di alto profilo.

Le voci su una sua eventuale partenza sono state quindi fermate a suon di “parate”, fuori a parole e dentro il campo da gioco, volando tra i pali.

Szczesny si vede ancora alla Juve, che quindi si godrà ancora il suo estremo difensore polacco, il cui contratto scade a giugno 2025.