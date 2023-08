“Vuole il Tottenham”: il Milan non ha più speranze

Niente Milan, ha scelto il Tottenham: per i rossoneri arriva la prima delusione di mercato, tutti i dettagli

Dal Milan alla Juve, passando per il Psg con i casi Luis Enrique e Mbappè. Intervento a 360° di Marta Fernandez, giornalista di Diario SPORT, che ha parlato ai microfoni del canale Twitch di Tv Play.

Il primo argomento trattato è relativo a Kessie, approdato ormai all’Al-Ahli ma corteggiato dalla Juve: “I bianconeri erano pronti a prenderlo, c’era un accordo sul prestito con obbligo di riscatto a 15/20 milioni, ma il giocatore preferiva la Premier. C’era il Tottenham che non ha mai fatto una offerta concreta. Il Barcelona ha quindi accettato i 15 milioni dell’Al Ahli”.

Sempre in tema Juve-Barça, la giornalista aggiunge: “I blaugrana non sono interessati a Chiesa: in quel ruolo possono giocare Raphinha, Ferran Torres e anche Abde che però può andare al Betis“.

Calciomercato Milan, niente Lenglet: “Vuole il Tottenham”

Dalla Juventus al Milan, con le indiscrezioni sull’interesse per Lenglet, in uscita dal Barcellona. Un affare che secondo Marta Fernandez non si farà.

“Ci è arrivata la notizia del Milan, ma il giocatore vuole tornare al Tottenham. L’ingaggio è alto e la valutazione è di 15 milioni di euro”. Molti di più quelli che servono per Mbappe sul quale la giornalista spagnola dice: “E’ impossibile che vada al Barcellona. Neanche il calciatore sa il suo futuro, c’è il rischio che può stare un anno in tribuna. Probabilmente alla fine si troverà un accordo con il Real che accontenti tutti. E’ difficile nell’anno di Europei e Olimpiadi a Parigi che non giochi tutta la stagione. Luis Enrique? Al Psg la situazione è complessa, ma il tecnico ha carattere e non si è mai arreso alle difficoltà”.