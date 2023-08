Sergio Ramos in Serie A: offerto l’ex Real e PSG

Sergio Ramos potrebbe sbarcare in Serie A dopo l’avventura al Paris Saint-Germain. L’indiscrezione di mercato

Tra gli svincolati di lusso spicca ancora il nome di Sergio Ramos. L’ex capitano del Real Madrid, reduce dalla parentesi negativa al PSG, non ha ancora deciso il suo futuro.

Lo spagnolo continua ad allenarsi individualmente in attesa di una chiamata che lo convinca. Nelle ultime ore è spuntata una destinazione clamorosa. Secondo quanto riportato dall’insider ‘Enganche’, infatti, Sergio Ramos sarebbe stato offerto anche all’Inter. La dirigenza dei nerazzurri ci starebbe seriamente pensando, riferisce su Twitter. Tuttavia, il futuro del 37enne potrebbe essere lontano dall’Europa.

Calciomercato Inter, l’indiscrezione: “Proposto Sergio Ramos”. Come stanno le cose

Sergio Ramos potrebbe ripartire dall’Inter, ma a Miami. Per lo spagnolo sarebbe infatti in pole il club di Messi: i due potrebbero ricongiungersi dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain.

Per quanto riguarda la difesa dell’Inter, invece, come raccontato da Calciomercato.it c’è un nome in Premier che Ausilio prenderebbe anche domattina. Inzaghi, però, continua a spingere per Toloi, perché bravo ad impostare, conosce bene la Serie A ed è ‘italiano’. Per il momento non c’è invece alcuna conferma sul profilo di Sergio Ramos, per età e costi d’ingaggio.