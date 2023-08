Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 4 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 4 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata all’intrigo Vlahovic-Lukaku. Segnali dal serbo in chiusura di tournée: l’attaccante è tornato in campo trovando subito il gol e mostrando una buona forma fisica. Il belga ex Inter resta però in attesa, con Juve e Chelsea al lavoro sul conguaglio economico. In taglio alto spazio anche al nuovo Milan di Stefano Pioli.

Il Corriere dello Sport dedica invece la propria apertura anche a Victor Osimhen. Si complica il rinnovo con il Napoli, mentre sul fronte Lukaku si attende il via libera definitiva allo scambio Juve-Chelsea. Il mercato dei bomber potrebbe presto sbloccarsi.

Infine, su Tuttosport spazio alla nuova Juve di Allegri. “Avanti così”, scrive il quotidiano torinese in prima pagina: ottime risposte per l’allenatore dalla tournée negli USA. Dall’impatto di Weah alle buone prestazioni di McKennie, Kean e non solo. I bianconeri torneranno al lavoro dalla giornata di lunedì.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 4 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Francia sono le ore di Dembele al PSG: L’Equipe dedica la prima pagina all’arrivo dell’esterno dal Barcellona. Il Paris Saint-Germain accelera anche per Goncalo Ramos del Benfica, in attesa di concludere la telenovela Mbappe. Da Dembele a Bernardo Silva, sempre protagonista il Barcellona: il club blaugrana è al lavoro per il colpaccio dal Manchester City.