L’asse Empoli-Juve si rompe: Allegri pazzo di lui, ma andrà altrove

Brutta tegola per Massimiliano Allegri che non avrà in rosa nel prossimo un giocatore dell’Empoli per il quale stravedeva.

Sono stati diversi gli affari in sede di calciomercato tra Juventus ed Empoli, con Massimiliano Allegri che aveva notato un giovane talento adatto per il proprio gioco. A quanto pare però il tecnico bianconero dovrà fare a meno di lui che sembra prossimo vestire un’altra maglia.

A marzo si era vociferato infatti, tramite le pagine di Tuttosport, di un interessamento da parte della Vecchia Signora nei confronti del giovane centrocampista Jacopo Fazzini. Il ragazzo però sembra essere sempre più lontano da Madama che ora dovrà virare su altri profili.

Calciomercato Empoli, Fazzini verso la Lazio?

Tra le squadre che al momento sembrano maggiormente essere intenzionate a chiudere i conti con l’Empoli per Jacopo Fazzini è la Lazio. Maurizio Sarri conosce molto bene l’ambiente toscano e sa che i giovani azzurri hanno grande talento.

In questa stagione Fazzini è stata una delle grandi novità lanciate in campo dal giovane allenatore Paolo Zanetti, con le sue prestazioni che gli hanno garantito un totale di ben 21 partite in campionato. La Lazio potrebbe anche inserire nell’affare Cancellieri. L’attaccante infatti a Roma ha faticato a trovare continuità, ma che con l’Empoli potrebbe trovare quel vigore perso in passato. Attualmente i biancocelesti sono più avanti rispetto ai bianconeri.