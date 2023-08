La Juve batte Napoli e Inter: il colpo dell’estate lo piazza Allegri

Il club bianconero ha individuato il centravanti belga come obiettivo prioritario per il reparto avanzato

Di ritorno dalla tournée americana chiusa con una brillante vittoria nell’ultima amichevole disputata contro il Real Madrid, per la Juventus inizia una fase delicata sul mercato sia in entrata che in uscita. Il club bianconero, a due settimana dal via al campionato, ha infatti bisogno di spingere sull’acceleratore.

Il mercato bianconero non sembra essersi ancora del tutto acceso, a causa probabilmente dei numerosi esuberi presenti in rosa. Eppure, a meno di un mese dalla chiusura della finestra estiva, la rosa di Massimiliano Allegri attende di essere completata con altri rinforzi. In attesa di scoprire cosa accadrà sul fronte Pogba, ostacolato da continui guai fisici anche nelle ultime settimane, Dusan Vlahovic ha voluto lanciare un messaggio piuttosto chiaro alla dirigenza sul suo futuro.

L’attaccante serbo, andato a segno per il gol del definitivo 3-1 contro il Real Madrid, ha esultato mostrando la maglia numero nove. La volontà del ragazzo sembra essere quella di rimanere ancora a Torino per dimostrare tutto il suo valore e per lasciarsi alle spalle una stagione condizionata dalla pubalgia. Nonostante le sue intenzioni, però, la Juventus non ha affatto abbandonato la pista che porta a Lukaku e che porterebbe ad uno scambio con il Chelsea per il centravanti serbo.

Calciomercato Juventus, scelto il colpo Lukaku

Nel sondaggio di quest’oggi abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale colpo, tra quelli in ballo, potrebbe sconvolgere gli equilibri del campionato italiano.

A trionfare è stato il possibile passaggio dell’ex interista Romelu Lukaku alla Juventus, con il 41,7% delle preferenze. Il centravanti belga è riuscito a superare l’idea Koopmeiners dall’Atalanta al Napoli al secondo posto con il 25%. Niente da fare anche per il possibile erede di Lukaku all’Inter, vale a dire Balogun. Il centravanti inglese di proprietà dell’Arsenal si è infatti classificato all’ultimo posto con gli stessi voti ottenuti dal probabile colpo da parte della Roma legato a Marcos Leonardo, entrambi fermi al 16,7%.