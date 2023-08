Carlo Ancelotti, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Uno dei migliori allenatori all’interno del palcoscenico calcistico; Carlo Ancelotti ha avuto anche una carriera importante da giocatore.

All’interno del mondo del calcio ci sono delle figure con un peso specifico maggiore rispetto ad altri; una di queste è, senza ombra di dubbio, Carlo Ancelotti. Il futuro allenatore del Brasile (allenerà la nazionale verdeoro dal 2024) è l’attuale tecnico del Real Madrid; il club spagnolo, nell’ultima stagione, non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. In campionato le Merengues non sono mai state realmente in corsa per il titolo mentre in Champions il cammino si è interrotto in Champions League.

Nella prossima stagione l’obiettivo è solo uno: tornare ad essere protagonisti sia in Liga sia a livello internazionale. La società vuole dare ad Ancelotti una rosa il più completa possibile per permettere al tecnico di sviluppare, nel migliore dei modi, la sua filosofia di gioco.

Come tecnico, infatti, è uno tra i migliori in circolazione con le sue squadre che riescono a prendere il controllo della partita e a sfruttare i loro punti di forza nei momenti più importanti del match. Ancelotti, però, è stato anche un calciatore con una carriera decisamente importante.

In che ruolo ha giocato Carlo Ancelotti?

Iniziamo dal ruolo e da questo punto di vista dobbiamo dire come la carriera di Carlo Ancelotti abbia avuto una graduale evoluzione; partito da attaccante, le qualità tecniche del classe 1959 lo hanno portato a diventare prima un trequartista e poi un centrale di centrocampo.

In mezzo al campo si è sempre distinto per la sua forza fisica e la sua capacità in fase di interdizione. Dal punto di vista tecnico riusciva ad imporsi con assoluta facilità; tra le sue caratteristiche bisogna citare la sua capacità di gestire tempi e ritmi di gioco.

Pericoloso anche in fase offensiva grazie al suo ottimo tiro, si imponeva come leader del centrocampo; nel corso delle partite, infatti, veniva riconosciuto dai propri compagni di squadra come punto di riferimento.

In che squadre ha giocato Carlo Ancelotti?

La carriera di Ancelotti è stata decisamente importante; l’ex centrocampista ha iniziato con la maglia del Parma con cui ha giocato dal 1976 al 1979. Nel club emiliano riesce immediatamente ad imporsi grazie alle sue qualità tecniche.

Con il Parma vive stagioni importanti contribuendo, in maniera assolutamente decisiva, alla promozione in Serie B del club emiliano. Un giocatore che inizia a farsi conoscere e ad attirare l’attenzione di grandi club tra cui la Roma; sono proprio i giallorossi ad aggiudicarsi il cartellino di Ancelotti che, nella capitale, viene sposato come centrale di centrocampo.

La prima stagione in giallorosso è da ricordare per il semplice fatto che Ancelotti vince il suo primo titolo in carriera. A Roma iniziano anche i problemi di infortuni che ne limitano il rendimento e gli impediscono di far parte della gloriosa spedizione azzurra al Mondiale del 1982. In otto anni in giallorosso riesce anche ad indossare la fascia di capitano, un vero privilegio.

Parma, Roma e poi Milan; in rossonero Ancelotti si trasferisce nel 1987 per una cifra superiore ai cinque miliardi di lire. Cifra decisamente importante ma che viene ripagata dal centrocampista che riesce ad imporsi immediatamente nel sistema di gioco di Sacchi.

Anche al Milan, come successo con la maglia giallorossa, Ancelotti viene colpiti da problemi fisici che ne limitano il rendimento. La sua esperienza in rossonero, però, è decisamente positiva con l’ultima partita (giocata a San Siro) dove realizza una doppietta.

Quanti titoli ha vinto Carlo Ancelotti da giocatore?

Il primo titolo da calciatore, Carlo Ancelotti lo vince a Roma alzando la Coppa Italia; un trofeo che, in giallorosso, vincerà altre tre volte. Nella capitale, però, i tifosi non dimenticano il contributo fornito alla squadra nella vittoria dello scudetto nel 1983.

In totale, dunque, a Roma vince cinque trofei. Ancelotti è riuscito a fare meglio al Milan; con i rossoneri ha vinto nove trofei tra competizioni nazionali e coppe europee. A livello internazionale, infatti, ha alzato due volte la Champions League, due volte la Supercoppa UEFA e due volte la Coppa Intercontinentale.

Palmares, dunque, molto ricco quello dell’ex centrocampista; l’aver giocato con Roma e Milan lo ha sicuramente aiutato ma ha vestito le maglie di questi due club solo per via delle sue straordinarie qualità tecniche. Ancelotti ha poi continuato a vincere anche da allenatore diventando uno dei migliori tecnici in circolazione. E’ sicuramente uno di quei personaggi che sono riusciti a rendere ancora più bello il calcio.