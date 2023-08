Cagliari, mercato in avanti bloccato per “colpa” del Milan: non è la prima volta che succede

Il Cagliari non sta riuscendo ad acquistare il nuovo attaccante, con il Milan che ancora una volta limita i sardi.

Il ritorno in Serie A è stato entusiasmante per il Cagliari, con i rossoblu sardi che stanno cercando di migliorare la squadra in vista della prossima stagione. La squadra di Ranieri vuole mettere le mani su un attaccante molto interessante del Milan, ma non si trova il punto d’incontro.

Anche nel 2016 Cagliari e Milan volevano concludere un affare di mercato che avrebbe permesso ad Andrea Poli di passare in Sardegna. Tutto sembrava già fatto, ma dopo un ottimo ritiro il centrocampista convinse il nuovo allenatore Vincenzo Montella.

Il tecnico napoletano era arrivato in rossonero proprio quell’estate e aveva voluto dare un’occasione a tutti i giocatori per potersi mettere in mostra. Un affare che sembrava dunque ormai concluso ma che saltò all’ultimo minuto e Poli rimase ancora un anno al Milan prima di essere ceduto l’anno seguente al Bologna, lasciando a bocca asciutta il Cagliari.

Colombo al Cagliari, salta tutto? Il Milan non vuole cederlo

Ora il Cagliari vorrebbe acquistare Lorenzo Colombo dal Milan, ma i rossoneri hanno raffreddato molto la trattativa. La motivazione è legata al fatto che, secondo Sky Sport, il Diavolo vorrebbe trattenerlo per inserirlo nelle liste Uefa.

In questo modo il giovane attaccante verrebbe inserito come ragazzo proveniente dal settore giovanile e lascerebbe libera un’altra casella. Ecco allora come mai il Cagliari sta valutando anche altre opzioni come Andrea Petagna.