UFFICIALE, salta l’accordo con l’ex Juve: è durato due giorni

Il centrocampista si era già recato in città per sostenere le visite mediche con la nuova società

Salta ufficialmente l’approdo di Mohamed Ihattaren al Samsunspor. Nonostante l’annuncio diffuso dal club turco appena due giorni fa, l’ex centrocampista della Juventus dovrà cercare altrove una nuova società. Un lungo calvario che sembra non aver fine per il calciatore, da anni al centro di numerose polemiche.

L’olandese, che la scorsa settimana aveva rescisso ufficialmente il contratto che lo legava alla Juventus, aveva raggiunto un accordo con il Samsunspor proprio due giorni fa, come confermato dallo stesso club sui propri social. Nel pomeriggio, però, la dirigenza ha annunciato di aver cancellato il trasferimento dell’ex centrocampista bianconero, atteso a Samsun per sottoporsi alle tradizionali visite mediche prima di intraprendere la nuova esperienza turca.

Questa la motivazione diffusa dal Samsunspor sulla rottura improvvisa con Ihattaren: “Il nostro club ha recentemente invitato il calciatore Mohamed Ihattaren, i cui termini contrattuali erano stati concordati, a Samsun per sottoporsi a visite mediche e per firmare il contratto. Il calciatore è venuto nella nostra città, ma il club ha dovuto rinunciare al trasferimento del giocatore che ha tentato di modificare i termini precedentemente concordati, avanzando in un secondo momento richieste inaccettabili. Portiamo questa situazione all’attenzione dei nostri tifosi”.

Calciomercato Juve, lo strano caso di Ihattaren

Quella di Mohamed Ihattaren è senza dubbio una storia ricca di controversie.

Il centrocampista olandese, prelevato dalla Juventus nell’estate 2021 dal PSV Eindhoven, era stato inizialmente spedito in prestito alla Sampdoria. Un’avventura, quella in blucerchiato, durata meno del previsto e interrotta appena sei mesi più tardi dal club ligure dopo nemmeno un’apparizione ufficiale. Rientrato a Torino, il calciatore era stato immediatamente girato ancora una volta in prestito all’Ajax, con l’obiettivo di fargli ritrovare il Olanda quella serenità che aveva smarrito, sia dentro che fuori dal campo. Anche ad Amsterdam, però, Ihattaren non ha comunque lasciato traccia, collezionando appena 6 presenze ufficiali con la maglia dell’Ajax Under 21. In attesa di scoprire cosa ne sarà del suo futuro, l’impressione è che difficilmente il classe 2002 riuscirà a riprendere in mano una carriera mai davvero sbocciata.