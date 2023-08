Squalifica e multa: la UEFA punisce il club dopo il ricorso

Dopo il ricorso, arriva la multa e la squalifica dalle coppe con la condizionale per il club: Uefa irremovibile

La federcalcio continentale non arretra di un millimetro: nonostante il ricorso al Tas, la Uefa apre una indagine in merito alla situazione del club europeo.

Chiuso il procedimento disciplinare contro l’Osasuna da parte dell’UEFA. Il club spagnolo si era rivolto al tribunale ordinario al fine di ottenere l’amissione alla prossima edizione della Conference League. Proprio nelle scorse ore, il Tas aveva dato ragione al club spagnolo, confermando la partecipazione alla manifestazione. La Uefa, però, ha deciso comunque di aprire un’indagine.

In una nota ufficiale, infatti, si legge che “a seguito dell’indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA che ha portato all’apertura di un procedimento da parte della UEFA contro il CA Osasuna”. Il motivo è legato alla “presentazione di un ricorso presentato dal club dinanzi ai tribunali ordinari statali di Pamplona, l’Organo di Appello UEFA ha preso la seguente decisione”.

Uefa, multa e indagine per l’Osasuna: la nota ufficiale

Nella nota ufficiale, si evidenzia la decisione della Uefa che multato l’Osasuna per 100mila euro. Oltre alla sanzione pecuniaria, da segnalare anche “l’esclusione dalla successiva competizione per club per la quale si qualificherebbe altrimenti per violazione dell’articolo 11(1) del Regolamento disciplinare UEFA in combinato disposto con l’articolo 61(1) e 62(1) degli Statuti UEFA”.

L’esclusione del club dalle coppe europee sarà però sospesa per un periodo di condizionale di due anni, a partire dalla data della presente decisione. Inoltre, la Uefa tratterrà il 5% dei ricavi che l’Osasuna potrebbe ottenere dalla sua partecipazione alla UEFA Europa Conference League 2023/24, a partire dalla fase a gironi.