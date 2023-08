Paradosso Inter: preso il migliore nel suo ruolo, ma Inzaghi non può farlo allenare

E mentre l’Inter non sa ancora precisamente chi difenderà i pali della squadra la prossima stagione, è sicura su chi sarà il nuovo preparatore dei suoi portieri

Mancano 16 giorni all’avvio del campionato che vedrà l’Inter scendere in campo a San Siro contro il Monza. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno continuano a lavorare sul mercato, anche perché mancano ancora alcune pedine fondamentali.

Primo fra tutti, un portiere (anzi, due). E poi almeno un attaccante e un braccetto destro di difesa. In silenzio, però, l’Inter ha piazzato anche un altro colpo. Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri, dal Psg.

Uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, è arrivato nella squadra parigina nel 2018 insieme a Gigi Buffon lavorando poi insieme anche a Gigio Donnarumma. Il suo curriculum parla per lui. Dopo la carriera da calciatore come portiere nel Como, dove era il secondo di Alex Brunner, ha iniziato a lavorare come tecnico proprio nella squadra lombarda, dal 2002. Dopo due anni il passaggio al Genoa, prima come allenatore dell’Under-16 e poi come allenatore dei portieri. Fu proprio a far emergere Mattia Perin e in quei 10 anni al Genoa si affermò come uno dei migliori sulla piazza.

Nel 2014 fece un grandissimo salto di qualità entrando nella Nazionale di Antonio Conte, che poi seguirà al Chelsea dal 2016 al 2018. Non lo seguirà però all’Inter, ormai al Psg. Ora, però, l’avventura nerazzurra si ripresenta sul suo percorso con Simone Inzaghi pronto e deciso a puntare su di lui per la stagione che sta per iniziare.

Spinelli, Inzaghi ha scelto il migliore nel suo ruolo: ora aspetta Sommer

Inzaghi ha scelto Spinelli perché vuole un portiere come André Onana: un regista aggiunto, un giocatore ottimo nelle uscite e che sappia giocare con i piedi. Chi scegliere se non uno specialista come lui?

Nella stagione 2016-17 Thibaut Courtois lo ha elogiato pubblicamente proprio per queste capacità. Il portiere belga ha dichiarato che è stato grazie a Spinelli se è migliorato nel lavoro con i piedi e nei tempi di uscita.

In casa nerazzurra si sta lavorando all’arrivo di Yann Sommer, ma niente è ancora certo. Ora c’è da capire con chi lavorerà Spinelli. Al momento all’Inter mancano due portieri, e il tempo stringe.