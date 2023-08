“Non sono roba sua”: Milan, la bocciatura è senza appello

Il Milan regina del mercato ma c’è chi mette in dubbio la bontà della squadra rossonera: “Non è la favorita per lo scudetto”

Milan favorita per lo scudetto? Assolutamente no. Nonostante gli otto acquisti già portati a termine e la possibilità che il numero di volti nuovi salga ancora, c’è chi non crede che il compito di Pioli sia facile.

Del resto la compagine rossonera deve ancora sistemare molto nella propria rosa, partendo dagli esuberi che – se non ‘piazzati’ in tempo – potrebbero rivelarsi un ostacolo ad una buona stagione.

Proprio su uno degli esuberi si è concentrato Cristiano Ruiu, intervenuto sul canale twitch di Tv Play per parlare anche di Charles De Ketelaere: “Mi ricorda Bergkamp – le sue parole – che all’Inter sembrava fuori luogo, ma dopo in Premier League si è consacrato. Allora però il calcio italiano era superiore nettamente a quello inglese”.

Ruiu continua: “Il problema del belga è che non è adatto al calcio italiano, come Adli. Una squadra che lotta per non andare in Serie B – aggiunge – non so se può permettersi De Ketelaere per come corre. Sarebbe un lusso: il calcio italiano ed il suo ritmo non sono roba sua”.

Milan, Ruiu avvisa Pioli: “Difficile quando cambi tanto”

Da De Ketelaere ai tanti acquisti fatti che però devono creare un gruppo, compito che spetta a Pioli.

Proprio al tecnico, il giornalista dice: “Il Milan non è da scudetto. Quando cambi tanto è difficile. Le squadre vincenti sono quelle che hanno continuità e fanno 2-3 colpi di spessore. Si può fare un ottimo mercato ed una pessima squadra, così come il contrario. Per Pioli è difficile inserire otto nuovi acquisti. Se ne arrivano altri tre siamo a 11 e non è facile trovare l’equilibrio”.

Ruiu chiude poi facendo un bilancio tra tutte le big di Serie A: “L’Inter va su calciatori pronti con ingaggi più importante, il Milan prende giocatori di prospettiva. I nerazzurri mi sembrano più pronti, temo il ritorno della Juventus senza coppe e con Lukaku e Kessie“.