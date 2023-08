Juventus, tre obiettivi dagli avversari: incontro tra le parti

La Juventus vuole continuare a rinforzare la rosa a diposizione di Allegri e, a breve, ci sarà l’incontro per ben tre obiettivi

Dopo le difficoltà della scorsa stagione, dove non ha funzionato nulla tra campionato, dove la squadra non è mai stata realmente competitiva per lo scudetto e le coppe con l’uscita ai gironi di Champions e l’eliminazione in semifinale di Europa League e Coppa Italia, i bianconeri vogliono cambiare marcia nel corso del prossimo campionato. I ragazzi di Allegri devono, per forza di cose, dominare la Serie A dopo anni in cui a vincere sono state Inter, Milan e Napoli.

Per cambiare passo serve rinforzare, nel migliore dei modi, la rosa a disposizione di Allegri; il tecnico vuole proseguire sulla strada del 3-5-2 (iniziata nella passata stagione) e il mercato sta andando in questa direzione. Uno dei ruoli in cui bisogna intervenire è quello degli esterni; la Juventus ha preso Weah ma il tecnico necessità di ulteriori rinforzi per la prossima stagione.

Nel sistema di gioco dei bianconeri, i cosiddetti quinti hanno un compito fondamentale dal momento che devono, per forza di cose, svolgere entrambe le fasi di gioco. I possibili rinforzi per la Juventus possono arrivare dal Real Madrid; le due squadre si affronteranno in amichevole con le società che avranno l’occasione per parlare di mercato. Sarà, dunque, una partita importante non solo per vedere i progressi di entrambi i club ma anche in ottica calciomercato.

Juventus, tre obiettivi dal Real Madrid: i nomi

Stando a quanto riferisce Defensa Central, la Juventus ha messo nel mirino tre giocatori del Real Madrid che possono andare a migliorare la rosa a disposizione di Allegri. Si tratta di Odriozola, Mendy e Vazquez; il primo non sembra essere nei piani del Real Madrid e, dal punto di vista tattico, è un terzino destro con la possibilità anche di essere impiegato esterno a tutta fascia.

Passiamo, ora, a Mendy terzino sinistro classe 1995. Il Real Madrid sembra anche disposto a cedere il giocatore ma dipende, probabilmente, dalle offerte che arriveranno al club spagnolo. Concludiamo il discorso con Lucas Vazquez terzino destro che può giocare anche come esterno su entrambe le corsie. Trattativa per nulla semplice dal momento che il giocatore rappresenta l’alternativa a Dani Carvajal con il Real che ha bisogno di entrambi per la prossima stagione. La Juventus, dunque, ha messo nel mirino tre giocatori del Real Madrid per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri sugli esterni.