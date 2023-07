Juventus, offerta da 7 milioni di euro: accordo trovato, decide il giocatore

La Juventus ha trovato l’accordo con il club sulla base di sette milioni di euro; il giocatore, ora, dovrà decidere se accettare la proposta

Questa sessione di mercato è fondamentale per i bianconeri; la Juventus, dopo quanto successo nella passata stagione, vuole tornare ad essere protagonista nel massimo campionato italiano. L’esclusione dalla Conference League, con una sola partita a settimana, obbliga i ragazzi di Allegri ad essere praticamente perfetti in Serie A. Per tornare a dominare in Italia, però, bisogna andare a rinforzare la rosa di Allegri nel migliore dei modi; l’arrivo di Weah (unito all’acquisto a titolo definitivo di Milik e al rinnovo di Rabiot) non può bastare.

Servono altri rinforzi; uno dei reparti da migliorare è quello degli esterni dal momento che la Juventus, nella prossima stagione, è molto probabile che continui sulla strada del 3-5-2. In un sistema di gioco del genere, i cosiddetti quinti sono chiamati ad un doppio importante lavoro sia in fase difensiva sia dal punto di vista offensivo.

Tra gli obiettivi della società bianconera troviamo Lucas Vazquez; il classe 1991, in forza al Real Madrid, può lasciare il club spagnolo in questa sessione di mercato. Parliamo di un giocatore duttile tatticamente che può andare a coprire sia il ruolo di esterno a tutta fascia sia quello di attaccante offensivo in un 4-3-3. Giocatore, dunque, che farebbe molto comodo alla rosa di Allegri e che offrirebbe diverse soluzioni nel corso della prossima stagione.

Juventus, accordo trovato con il Real: decide Vazquez

Stando a quanto riportato da fichajes, il Real Madrid e la Juventus hanno trovato l’accordo sulla base di sette milioni di euro. La trattativa, però, prima di poterla definire chiusa ha bisogno del consenso del giocatore. Lucas Vazquez, infatti, deve decidere se iniziare una nuova avventura (trasferendosi in Italia, alla Juventus) o restare al Real Madrid dove ha sempre dato un contributo importante a livello tattico potendo ricoprire più ruoli.

E’ possibile che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti su una trattativa che potrebbe andare a rinforzare la rosa di Allegri in un reparto, quello di esterno, dove i bianconeri devono trovare nuovi innesti. La Juventus, sul mercato, sembra aver trovato il centrale per migliorare il reparto offensivo; in mezzo al campo potrebbe esserci un nuovo innesto mentre in avanti bisogna fare attenzione al discorso Vlahovic con l’attaccante sempre al centro alle voci di mercato ma più passa il tempo e più è difficile ipotizzare la cessione del centravanti serbo.