Inter-Samardzic alle battute finali, incontro in sede | CM.IT

Siamo alle battute finali nella trattativa che porterà Lazar Samardzic all’Inter

Dopo i contatti di mercoledì tra le due società, nel pomeriggio odierno nella sede nerazzurra è andato in scena un summit tra la dirigenza e Michelangelo Minieri, agente di Giovanni Fabbian e contropartita nell’affare per il talento serbo classe 2002.

L’incontro per definire il trasferimento di Fabbian all’Udinese è durato quasi due ore e all’uscita il rappresentante del baby centrocampista ex Reggina – come raccolto da Calciomercato.it – ha dribblato le domande sulla fumata bianca per il trasferimento del proprio assistito: “Vediamo”.

La trattativa per il passaggio di Samardzic all’Inter è impostata sui 25 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto tra un anno, mentre Fabbian sarà valutato 5-6 milioni con diritto di recompra in favore del club vicecampione d’Europa fissato tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una volta sistemati gli ultimi dettagli, i due giocatori avranno il via libera per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare i rispettivi contratti.