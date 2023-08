Giuntoli già bocciato: “Un fallimento”

La Juve si è mossa poco sul mercato anche a causa di un mercato in uscita bloccato da esuberi e non solo: sotto la lente l’operato di Giuntoli e Manna

La Juventus presenta ancora il cartello di ‘Lavori in corso’ alla Continassa. A meno di 20 giorni dall’esordio con l’Udinese, ad Allegri mancano ancora dei tasselli in entrata ma forse soprattutto in uscita. La questione Lukaku-Vlahovic ovviamente tiene banco, non potrebbe essere altrimenti.

Se lo scambio col Chelsea andrà a buon fine i bianconeri avranno a disposizione un buon gruzzoletto per far respirare le casse del club e magari investire qualcosa per gli acquisti. Farebbe comodo ad Allegri un esterno, magari pure un difensore e un centrocampista. Anche perché le condizioni di Paul Pogba proprio non lasciano dormire sonni tranquilli. Il francese salterà la prima di campionato, come ammesso da Allegri, dopo essere stato fuori praticamente per tutta la scorsa stagione. La Juve fino a questo momento, in ogni caso, si è mossa poco acquistando il solo Timothy Weah come volto nuovo oltre a Milik. Per il resto una serie piuttosto lunga di rientri di giocatori fuori dal progetto bianconero. E quindi difficili da piazzare.

Juventus, Giuntoli e Manna già sotto la lente: “Fallimento”

Dei vari Pellegrini, Arthur, McKennie, Zakaria, Rovella, Cambiaso, Frabotta, Ranocchia e Nicolussi solo due sono stati piazzati. Ci riferiamo chiaramente ad Arthur e Ranocchia, rispettivamente a Fiorentina ed Empoli. Solo il brasiliano però libera la Juve da un peso sul mercato mentre tutti gli altri hanno ingolfato soprattutto il centrocampo bianconero.

Al netto delle conferme in rosa di Rovella e Cambiaso già programmate, il mercato in uscita qualche perplessità sembra averla lasciata. Lo stesso Graziano Carugo Campi lo sottolinea in maniera evidente in un tweet: “La gestione degli esuberi al momento è un fallimento di questa gestione. C’è ancora un mese per chiudere, quindi il giudizio è parziale”. Vero è che Giuntoli è alla Juve da poco, ma il lavoro della squadra mercato e del ds Manna era già iniziato da diverse settimane. Per Zakaria si spera di chiudere col West Ham, McKennie alla fine potrebbe addirittura restare mentre Pellegrini è sempre in orbita Lazio ma c’è stallo. E anche i giovani come Soule e Illing jr. potrebbero essere ceduti in caso di buona offerta. Sta di fatto che colpi ad effetto come Milinkovic-Savic e ora Kessie sono stati o sono bloccati dal traffico a centrocampo e non solo. Giuntoli e Manna sono chiamati a un agosto decisivo, ma ad ora il bilancio per alcuni non è granché.