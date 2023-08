Doppio colpo senza Vlahovic: l’ex Milan insieme a Lukaku

Il club bianconero dovrà prima mettere a segno la cessione dell’attaccante serbo

Sta per scadere la deadline fissata dal Chelsea al 4 agosto per la cessione di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è diventato il primo grande obiettivo della Juventus per il proprio reparto avanzato, in seguito alla rottura definitiva avvenuta con l’Inter e causata proprio dai contatti intrattenuti in gran segreto con i bianconeri.

A spingere la trattativa con il Chelsea è soprattutto Massimiliano Allegri, grande estimatore delle qualità offensive dell’ex centravanti nerazzurro. A sbloccare l’affare, come riportato nei giorni scorsi, potrebbe essere l’inserimento di Dusan Vlahovic all’interno dell’operazione. Considerata la valutazione più alta dell’attaccante serbo, in tal caso alla Juventus verrebbe riconosciuto anche un importante conguaglio economico.

Il club bianconero, oltre al cartellino di Lukaku, punta ad incassare circa 30/35 milioni di euro. Un affare che rimane ancora complicato e che trova soprattutto il parere negativo da parte dei tifosi bianconeri, i quali preferirebbero tenere in rosa un centravanti più giovane e con abbondanti margini di crescita come Vlahovic. L’ultima parola spetterà però ad allenatore e società, i quali – oltre ad un discorso tecnico – potrebbero cedere alla convenienza economica dello scambio.

Calciomercato Juve, Kessie insieme a Lukaku per Vlahovic

Qualora la Juve riuscisse infatti a monetizzare la cessione di Vlahovic, oltre ad aggiudicarsi il cartellino di Lukaku, potrebbe reinvestire la somma incassata pure in altri reparti.

Questo è stato infatti il tema del sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it. A trionfare su Twitter è stato un obiettivo concreto dei bianconeri come Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è stato scelto dal 53,6% dei tifosi. Alle spalle del calciatore di proprietà del Barcellona, un altro ex rossonero come Gigio Donnarumma con il 24,6% di voti. Ultimi due posti per gli unici due attaccanti del sondaggio, Domenico Berardi con l’11,2% e Alvaro Morata con il 10,6%. Il centravanti spagnolo, che in passato ha già vestito a più riprese la maglia bianconera, è stato sondato in questa finestra di mercato anche da Milan, Roma e Inter.