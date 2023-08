Dal Barcellona al Milan: bastano 10 milioni

Il Milan è tra le big di Serie A più attive di questa estate e non ha ancora finito. Spazio anche alla difesa lì dove sarebbe finito nel mirino anche un calciatore del Barcellona

Il Milan si conferma star del mercato in Serie A. Una lunga serie di colpi sono stati messi a referto dai rossoneri, che non la smettono di stupire e collezionare nuovi acquisti in questa calda estate di trasferimenti.

La rosa di Stefano Pioli sta prendendo forma con quel giusto mix tra esperienza, qualità, talento e gioventù che ben si sposa con la progettualità attuale del ‘Diavolo’. Tanti volti nuovi ed altri ancora potrebbero arrivarne, senza dimenticare il mercato in uscita che pure si sta scaldando nell’ultimo periodo.

I cambiamenti sono all’ordine del giorno, e ad ora un reparto che ha bisogno di qualche piccolo ritocco è quello difensivo, lì dove servirà almeno un centrale oltre ad un vice Theo Hernandez a sinistra. Tomori e Kalulu sono le certezze, Kjaer rappresenta l’esperienza, mentre Thiaw un jolly che dovrà continuare a crescere. Il quinto è Caldara ma in uscita, mentre Gabbia finisce al Villarreal.

Servirà quindi un altro centrale di spicco e un nome intrigante spunta da Barcellona.

Calciomercato Milan, missione difesa: idea Lenglet del Barcellona

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ punta i riflettori quindi su Clement Lenglet, difensore centrale rientrato al Barcellona dopo l’annata di prestito a Londra con la maglia del Tottenham.

Si tratta di un calciatore di qualità e di grande esperienza acquistabile con circa 10 milioni di euro, un prezzo di saldo considerate le cifre del mercato attuale. Il club in alternativa potrebbe anche investire e credere sui calciatori giovani già di proprietà come Jan-Carlo Simic, pilastro della Primavera.

Il nome di Lenglet inoltre era stato già accostato ad altre big di Serie A in passato, ed ora non sembra rientrato nel progetto del Barcellona che dovrà trovargli una sistemazione importante dopo il prestito in Premier. Per lui 35 presenze ed un gol con due assist al Tottenham.