Clamoroso Psg, Luis Enrique pronto alle dimissioni

Situazione esplosiva in casa Paris Saint-Germain con una novità clamorosa: Luis Enrique sarebbe pronto a lasciare il club

Il futuro di Kylian Mbappe rischia di rendere esplosiva la situazione in casa Paris Saint-Germain. L’attaccante francese non è stato infatti convocato per la tournee in Giappone: Mbappe vuole cambiare aria, ha un contratto in scadenza nel 2024 ma ha fatto sapere di non essere intenzionato ad accettare l’Arabia Saudita.

Il Psg aveva già accettato infatti la proposta dell’Al-Hilal, ma Mbappe ha detto no all’Arabia. I sauditi allora pensano ad eventuali alternative, con Osimhen su tutti anche se il nigeriano è molto vicino al rinnovo con il Napoli. Mentre in casa Psg la situazione può stravolgersi anche per un altro motivo. In Francia ‘Le Parisien’ sottolinea anche come Luis Campos sia stato messo in discussione. Sarebbe stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Luis Enrique che si direbbe pronto a dire addio al club transalpino.

Psg, clamoroso dalla Spagna: Luis Enrique è già pronto a dire addio

A lanciare l’indiscrezione è ‘Marca’, che sottolinea come la notizia di un possibile allontanamento di Campos non sia proprio piaciuta al tecnico spagnolo.

E’ stato proprio il dirigente portoghese a portare nella capitale francese l’ex ct de la ‘Roja’. Campos è inoltre una persona molto vicina a Mbappe, con cui il fuoriclasse transalpino ha un ottimo rapporto. Per questo sarebbero sorte divergenze con Nasser Al-Khelaifi. La situazione Mbappe può quindi causare un clamoroso effetto domino.

La perdita di Mbappe sarebbe un duro colpo per Luis Enrique, ma se oltre all’attaccante dovesse salutare anche Campos, dalla Spagna sottolineano come anche l’allenatore potrebbe clamorosamente dire addio a poche settimane dal suo annuncio. Una decisione che avverrebbe anche nel caso, non semplice, in cui Mbappe venisse messo fuori rosa nel caso in cui non dovesse accettare eventuali destinazioni. Il tecnico asturiano è legato ai parigini sino al 2025.