Allegri, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Allegri è l’attuale tecnico della Juventus ma prima di intraprendere la carriera da tecnico è anche stato un calciatore.

L’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, da quando è tornato sulla panchina dei bianconeri non è riuscito ad avere la stima del suoi tifosi. Il tecnico è stato criticato per due motivi ben precisi: un gioco considerato non all’altezza del calcio attuale e la mancata valorizzazione di alcuni elementi.

Se pensiamo a questo ultimo punto dobbiamo fare riferimento, per forza di cose, a Chiesa e Vlahovic; i due hanno faticato a dare il contributo sperato e questo è un problema non da poco considerando il valore di questi calciatori.

Allegri, però, è stato uno dei tecnici più importanti nella storia del club bianconero vincendo diversi titoli e portando la squadra a giocare due volte la finale di Champions League.

L’obiettivo dell’allenatore, a partire dalla prossima stagione, è quello di aprire un nuovo ciclo vincente per riconquistare la fiducia della tifoseria ma soprattutto riportare i bianconeri dove meritano di stare, sul gradino più alto del massimo campionato italiano.

In che ruolo ha giocato Allegri?

Allegri, però, non è nato con la giacca da tecnico; il percorso per diventare allenatore è stato graduale ed è partito, molto probabilmente, da quando il classe 1967 andava mostrava le sue qualità da calciatore.

E’ stato un giocatore di buonissime qualità; dal punto di vista tattico poteva ricoprire diversi ruoli dalla mezzala (con spiccate doti offensive e capacità di inserimento) al trequartista grazie ad una tecnica decisamente spiccata fino al centrocampista di impostazione. Allegri aveva una buonissima visione di gioco e sapeva leggere l’azione prima degli altri.

La sua qualità nel rapportarsi con i compagni e nel riuscire ad assumere il ruolo di leader fecero capire come il suo futuro sarebbe stato da allenatore. Massimiliano Allegri aveva la capacità di dirigere la squadra già in campo, una caratteristica che gli ha permesso di avere una carriera, da tecnico, decisamente importante.

In che squadra ha giocato Allegri?

Iniziamo con il sottolineare come Massimiliano Allegri, nella carriera da calciatore, ha vestito diverse maglie senza però mai riuscire ad imporsi a grandi livelli per fare il definitivo salto di qualità. Un vero e proprio peccato considerando delle qualità tecniche sicuramente importanti.

Tra le squadre in cui ha militato dobbiamo ricordare Livorno e Aglianese (perché sono gli unici due club dove ha alzato trofei), il Pescara dove ha vissuto, probabilmente, la parte migliore della sua carriera.

Con il club, infatti, conquistò la promozione in Serie A realizzando ben dodici gol. Alla guida di Galeone ha vissuto una stagione meravigliosa instaurando con il tecnico un bellissimo rapporto. Dopo il Pescara ha avuto diverse esperienze tra cui quelle al Cagliari e al Perugia. Una carriera, come detto, sì importante ma probabilmente non all’altezza delle sue qualità.

Quanti titoli ha vinto Allegri da giocatore?

Abbiamo detto di come l’allenatore sia riuscito ad alzare diversi titoli; lo stesso non possiamo dire di Allegri da giocatore. Il fatto di non essere riuscito ad imporsi in club di una determinata caratura gli ha anche impedito di alzare trofei di un certo livello.

La sua bacheca da giocatore vede una Coppa Italia di Serie C (quando vestiva la maglia del Livorno) e un campionato di Serie D con l’Aglianese. Decisamente troppo poco rispetto a quanto fatto da quando è passato dal campo alla panchina riuscendosi a togliere non poche soddisfazioni.

In che anno Allegri ha giocato nel Napoli?

La Serie A 2022/2023 è stata vinta dal Napoli; i partenopei hanno sempre avuto una grande rivalità con la Juventus e riuscire ad alzare lo scudetto (battendo i bianconeri sia all’andata sia al ritorno) è stata una soddisfazione non da poco.

Massimiliano Allegri, da calciatore, ha giocato anche nel Napoli; siamo nella stagione 1997-1998. Una sola stagione in maglia partenopea. Esperienza per nulla semplice per un centrocampista dalle grandi qualità tecniche.