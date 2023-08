Kessie-Juventus, nuovo indizio e annuncio di Xavi: cosa succede

Nuovo indizio nella notte sul futuro di Franck Kessie, parla anche Xavi. Ecco gli aggiornamenti sull’obiettivo della Juventus

Non solo l’affare Vlahovic-Lukaku con il Chelsea. Sono infatti giorni decisivi in casa Juventus anche sul fronte Kessie. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, da mercoledì prossimo le varie trattative per l’ex Milan entreranno nel vivo.

Un altro indizio è arrivato nella notte: l’ivoriano, dopo la panchina col Real Madrid, non è sceso in campo nemmeno nell’amichevole contro il Milan. Nel post partita, Xavi ha spiegato la panchina: “Franck non ha giocato a causa di un leggero fastidio. Per quanto riguarda il suo futuro, posso dire che sa esattamente qual è la situazione”. Tradotto: un infortunio di comodo visto che Kessie sa di essere sul mercato e di dover presto trovarsi una nuova sistemazione.

Come già anticipato, la Juventus ha già raggiunto un principio d’accordo col Barcellona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un affare totale da circa 15 milioni di euro. La palla passa ora al giocatore.

Calciomercato Juventus, le ultime su Kessie

Gli zero minuti disputati finora spingono Kessie sempre più fuori dal Barça. In pressing, oltre alla Juventus, c’è anche il Tottenham.

L’ex Milan, dal canto suo, non sembra intenzionato a ridursi l’attuale ingaggio e dà ancora la preferenza alla Premier League. L’appuntamento tra Barça e ‘Spurs’ è fissato per il prossimo 8 agosto, in occasione del ‘Trofeo Gamper’. La Juve è dunque avvisata: su Kessie c’è forte la concorrenza del Tottenham. Sarà una decisione del giocatore.