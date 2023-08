Juve, dubbi enormi su Vlahovic-Lukaku: “Cambia idea ogni mese”

Continua ad impazzare il dibattito mediatico intorno all’operazione Vlahovic-Lukaku: “La Juve potrebbe ancora evitare”

L’argomento principale del dibattito mediatico sul calcio italiano, in questo momento, è l’operazione tra Juventus e Chelsea che porterebbe Dusan Vlahovic a Londra e Romelu Lukaku a Torino.

Ai microfoni di RadioRadio, Mario Mattioli ha espresso tutti i suoi dubbi al riguardo: “Dare via Vlahovic, che ha 23 anni, che ha deluso e fa fatica a debellare la pubalgia, per prendere Lukaku, che magari poi il prossimo anno chiede di tornare all’Inter, significa che c’è qualche riflessione da fare”. Dei dubbi che, però, potrebbero portare ancora ad un colpo di scena. “È un’operazione che la Juve potrebbe ancora evitare, sarebbe una contraddizione rispetto al discorso del rinnovamento. Se dovesse andare in porto, significa che Allegri non è soltanto l’allenatore, perché la sua parola è predominante. Vlahovic-Lukaku cozza con quanto era previsto dall’arrivo di Giuntoli“. In conclusione, il noto giornalista ribadisce: “All’atto pratico, non so se si possa ricavare la stessa cifra spesa per Vlahovic 18 mesi fa, ho qualche dubbio. È un’operazione che presenta tante sfaccettature negative”.

Tutti i dubbi su Vlahovic-Lukaku: “Operazione che non farei mai”

Oltre a Mario Mattioli, anche Roberto Pruzzo ha ribadito tutti i propri dubbi sul possibile scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Il bomber giallorosso, sempre a RadioRadio, si è espresso in questi termini: “Operazione che non farei mai, non ne vedo l’utilità. Lukaku dà l’impressione che possa cambiare idea ogni mese, infatti il Chelsea farà ogni cosa per liberarsene. L’unica questione può essere economica, altrimenti non vedo altro vantaggio”. Insomma, continuano ad essere più i dubbi che le certezze sull’operazione di mercato più discussa del momento.