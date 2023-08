Italia Femminile fuori dal Mondiale: vince il Sudafrica per 3-2

Termina il sogno delle Azzurre al Mondiale Femminile dopo l’ennesima sconfitta ad opera del Sudafrica, con rete decisiva sopraggiunta in pieno recupero

A seguito della batosta subita contro la Svezia nella seconda delle tre partite del Girone D, la Nazionale Italiana Femminile di Bertolini si trova davanti ad una gara spartiacque importantissima contro il Sudafrica per proseguire il proprio cammino nel Mondiale ed accedere agli ottavi di finale.

Dallo ‘Sky Stadium’ di Wellington, in Nuova Zelanda, le due formazioni avversarie schierano dal primo minuto il meglio che possono offrire. Per le Azzurre cruciale il ritorno di Giacinti, mentre trovano conferme Giugliano e Bonansea. Prima grandissima occasione al 9′ quando Beccari sopraggiunge in area con il pallone e viene atterrata da Dhlamini: calcio di rigore per l’Italia, poi messo a segno da Caruso all’11’.

Il Sudafrica insiste all’inseguimento dello svantaggio maturato nei primi minuti della partita, trovando un palo velenoso al 20′ con Moodaly. Al 32′ ecco il premio agli sforzi: il retropassaggio di Orsi sorprende Durante fra i pali e il pallone termina in fondo alla rete azzurra per un autogol da cancellare. Replica dell’Italia dopo appena un minuto con un altro palo su colpo di testa da calcio d’angolo, ancora Beccari protagonista.

Secondo tempo dinamico ma non basta, Italia eliminata dal Sudafrica

Nel secondo tempo si spezzano gli equilibri, finora caratterizzanti un match abbastanza movimentato. Al 67′ il Sudafrica passa in vantaggio con Magaia che s’insinua tra le maglie azzurre in area di rigore, su assist di una scatenata Kgatlana.

Pareggio dell’Italia al 74′ ancora con Caruso, deviando la spizzata di Girelli su corner di Giugliano. Rete confermata anche dal VAR. La batosta finale avviene però agli sgoccioli del match, quando al 92′ in pieno recupero Kgatlana batte l’azzurra fra i pali e segna l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale. Grande beffa per le ragazze di Bertolini che lasciano la Nuova Zelanda con l’amaro in bocca.