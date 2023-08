Gorini, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Chi diventa allenatore spesso proviene dal mondo del calcio giocato. E’ il caso di Edoardo Gorini. Ecco ruolo, dove ha giocato e titoli.

Non tutti i giocatori professionisti fanno il grande salto verso il calcio che conta. Alcuni, per tutta la loro carriera, restano in una dimensione ‘minore’ ma che comunque rappresenta un traguardo di prestigio per chi – nella propria vita – ha scelto la strada dello sport.

Tra gli ex calciatori che meritano sicuramente di essere conosciuti, anche e soprattutto per il buon lavoro fatto poi come allenatori, c’è il nome del veneziano Edoardo Gorini, il quale forse a non pochi non dirà granché ma che, comunque, ha modo suo ha lasciato il segno nel mondo del pallone.

Una carriera ventennale la sua, che lo ha portato a giocare fino a quasi quarant’anni e che lo ha visto gravitare tra Serie B e Serie C, senza però mai riuscire ad entrare nell’élite del calcio professionistico, ovvero nel massimo campionato nazionale. Ma chi era il calciatore Edoardo Gorini? Quali le squadre e il ruolo occupato? Inoltre, nel corso della sua carriera l’ex atleta ha vinto qualche titolo da mettere in bacheca? Scoprilo in questa breve e sintetica scheda illustrativa sull’attuale allenatore del Cittadella, squadra che nella stagione 2023/2024 militerà in Serie B.

In che ruolo ha giocato Gorini

Nessun particolare dubbio nell’indicare in campo il ruolo naturale di Edoardo Gorini. Egli infatti ha militato nel ruolo del difensore centrale, giocando nella posizione a lui più congeniale.

Come indica anche il noto sito web Transfermarkt, l’ex atleta ha giocato una sola partita della sua carriera in un ruolo diverso, quello di terzino destro – confermando così la sua naturale attitudine ha giocare in mezzo e davanti al portiere.

In che squadre ha giocato Gorini

Il passato calcistico di Edoardo Gorini non è stato particolarmente prestigioso, ma comunque con continuità è sceso in campo sia in Serie C1 che in Serie B. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Venezia, per quanto riguarda le squadre nel suo curriculum Edoardo Gorini ha indossato le divise di squadre come il Cittadella (tra il 2007 e il 2013), il Ravenna (stagione 2006/2007), il Varese (lunga esperienza tra il 1994 e il 2003) e il Pavia (tra il 2004 e il 2006). Ad inizio carriera, nel 1994, subito dopo l’esperienza nel Venezia ha giocato anche nei dilettanti con il Corsico, dimostrando di sapersi adattare a più contesti. La sua esperienza lì però fu breve perché andò a giocare poi al Varese, nella categoria superiore.

Le apparizioni più importanti sono state in Serie B, in particolare con AlbinoLeffe – stagione 2003/2004 – e Cittadella con cui disputò l’ultima parte della sua carriera di calciatore. Proprio quest’ultima – dicevamo – è una società sportiva a cui l’ex calciatore ha dimostrato di essere rimasto legato, tanto che tuttora ne è l’allenatore. Si ritirò dal calcio giocato nella stagione 2012/2013, proprio vestendo la maglia granata della società veneta.

Agli organi di stampa Gorini tempo fa dichiarò di aver avuto la fortuna di vestire la fascia di capitano in squadra, giocando fino a quasi quarant’anni. Ecco perché il suo legame dura tuttora.

Quanti titoli ha vinto Gorini da calciatore

Un palmares non di particolare prestigio quello dell’ex calciatore nato a Venezia, ma che è comunque degno di essere ricordato. Come giocatore ha infatti alzato una Coppa Italia Serie C nella stagione 1994/1995, quando era in squadra al Varese. Ma non solo. Gorini ha vinto anche un campionato di Serie C2, stagione 1997/1998, quando era in squadra nel Varese, mentre con il Ravenna l’ex atleta ha vinto anche un campionato di Serie C1, stagione 2006/2007. Un campionato di questa serie anche con il Cittadella.

Da notare infine che Edoardo Gorini in carriera è stato anche una bandiera del Varese, dato che con la maglia di questo club ha disputato ben 252 gare. Mentre oggi il veneziano è allenatore del Cittadella, dopo aver ricoperto il ruolo di collaboratore e di vice nello stesso club.