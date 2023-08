Dimissioni Sarri e cessione Lazio: doppio annuncio di Lotito

Il presidente del club biancoceleste ha fatto chiarezza sul futuro di tecnico e società

Per cercare di placare gli animi irrequieti delle ultime settimane, nella giornata di ieri la Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale con il quale ha ribadito la piena sintonia tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri dopo un incontro andato in scena tra i due per chiarire gli ultimi malintesi di mercato.

A rinforzare la posizione del tecnico sulla panchina biancoceleste, inoltre, è stato in un secondo momento lo stesso presidente sulle pagine de ‘Il Messaggero’. Lotito, per cancellare definitivamente le polemiche circolate sul suo rapporto con Sarri, ha escluso a priori la possibilità di un addio da parte dell’allenatore: “Non c’è possibilità che Sarri lasci la Lazio“.

Smentite, poi, anche le indiscrezioni su una presunta cessione del club biancoceleste: “Non sono arrivate offerte per la società e comunque non la venderei nemmeno a 600 milioni. Angelo Fabiani non è ancora il ds, ma potrebbe diventarlo entro fine mercato.”