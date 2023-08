Offerta ufficiale e addio Milan: Pioli perde un titolare

Dalla Turchia sono convinti che il calciatore abbia voglia di lasciare i rossoneri: trattativa in corso tra i club

Una nuova cessione all’orizzonte. Una cessione che però non farebbe per nulla piacere a Stefano Pioli. Una cessione, ancora una volta a centrocampo.

Il reparto mediano dei rossoneri rischia di cambiare totalmente volto: dopo la cessione di Sandro Tonali e lungo infortunio di Ismael Bennacer, il tecnico di Parma rischia di perdere anche Rade Krunic.

In Turchia sembrano davvero fare sul serio ed Ertan Süzgün di Sports Digitale sembra davvero avere pochi dubbi: sul proprio profilo Twitter spiega nel dettaglio la trattativa, parlando, addirittura, di accordo raggiunto tra il calciatore bosniaco e il Fenerbahce. L’ex Empoli avrebbe così detto sì al club turco e potrebbe presto volare ad Istanbul se le due società dovessero trovare un accordo. Il Fenerbahce avrebbe già presentato un’offerta al club rossonero.

Milan, Krunic pedina chiave di Pioli

Rade Krunic è diventato un elemento fondamentale dello scacchiere di Stefano Pioli. Spesso sottovaluto, il centrocampista bosniaco è apprezzatissimo dal tecnico rossonero, che lo ha sempre utilizzato.

Con la partenza di Tonali e l’infortunio di Bennacer, l’ex Empoli è diventato ancor più indispensabile e in queste prime partite estive è stato fin da subito un perno chiave dell’undici del Diavolo. E’ di fatto lui il playmaker davanti la difesa nel nuovo 4-3-3. Chiaramente per tutti questi motivi, il 29enne non è stato considerato tra i calciatori sul mercato

E’ evidente, però, che un eventuale addio di Krunic, spingerebbe il Milan a dover trovare un altro centrocampista sul mercato. Il colpo Yunus Musah, pronto a sbarcare in Italia nelle prossime ore, non potrebbe bastare. Ecco così potrebbero tornare di moda altri profili, come Dominguez del Bologna o Sangare del Psv Eindhoven: due giocatori diversi, con prezzi altrettanto diversi, ma ad oggi sono soltanto delle idee.